Van Gaal is helemaal klaar met De Kuip: ‘Er is maar één stadion in Nederland’

Zondag, 12 juni 2022 om 00:16 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:24

Louis van Gaal is absoluut niet te spreken over de faciliteiten in De Kuip. De bondscoach van Oranje spreekt zich na afloop van de Nations League-wedstrijd tegen Polen (2-2) in de perszaal keihard uit over het Rotterdamse voetbalstadion. "Het is hier oude troep. Jij gaat thuis toch ook niet in de oude troep zitten?", vraagt Van Gaal retorisch aan de aanwezige journalisten.

Van Gaal heeft een overduidelijke voorkeur. "Er is maar één stadion dat voldoet aan alle faciliteiten die het Nederlands elftal nodig heeft: de Johan Cruijff ArenA", zegt de coach. "Daar miszeg ik niks mee, want dat is gewoon zo." De kritiek van Van Gaal gaat met nadruk níét over de grasmat. "Met het veld is niets mis hier, want hier ligt het beste veld van Nederland."

Het veld in Amsterdam is minder, geeft Van Gaal toe. "Dit is het beste veld van Nederland, bij PSV ligt ook een goed veld. Bij Ajax is dat misschien wat minder, al is dat de laatste tijd ook beter geworden. Het lag niet aan dit veld dat we in de eerste helft zo veel balverlies leden. Maar de technische staf moet hier in de gym zitten. Op een tafel staat dan een pot koffie. En in de rust is het zo krap dat ik met mijn rug naar tien of twaalf spelers sta. Dat kan natuurlijk niet."

"Maar goed", vervolgt Van Gaal. "Feyenoord mag geen nieuw stadion bouwen. Dus we moeten het hiermee doen. Maar in de ArenA heeft de technische staf gewoon een mooie eigen kamer. De bondscoach heeft dus een grote voorkeur voor de ArenA. Maar wie ben ik? Ik heb daar niets over te vertellen."