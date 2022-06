Van Gaal vloert Jeroen Stekelenburg: ‘Waarom lul je er na twee keer nog over?'

Zondag, 12 juni 2022 om 00:09 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:27

Louis van Gaal riep Memphis Depay tijdens de wedstrijd tegen Polen (2-2) tot de orde. Halverwege de tweede helft zakte de aanvaller van Oranje terug uit de spits richting de nummer 10-positie, maar dat was volgens de bondscoach niet de opdracht. Terwijl Van Gaal de situatie uitlegt aan NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg, slaat plotseling de ergernis toe bij de keuzeheer.

Halverwege de tweede helft koos Van Gaal ervoor om Davy Klaassen en Steven Berghuis te wisselen voor respectievelijk Cody Gakpo en Teun Koopmeiners. Stekelenburg concludeert dat de driehoek voorin, die op papier gevormd werd door Klaassen, Depay en Bergwijn, werd omgedraaid na de bovenstaande wissels. De verslaggever constateerde tijdens de wedstrijd dat Depay zijn rol in de spitspositie inruilde voor een rol op 10. “Memphis kwam achter de twee spitsen te staan, toch? Zo ongeveer? Dat was de bedoeling?”

Van Gaal legt vervolgens uit dat het idee van Stekelenburg niet klopt. “Nee, nee, dat was de eigen wil van Memphis, dus dat heb ik snel hersteld.” Stekelenburg: “Oh, dat was geen opdracht? Hij ging gelukzoeken?” Van Gaal verklaart dat hij Gakpo op nummer 10 wilde zien en dat Depay acties moet maken binnen het zestienmetergebied. “Daar is Memphis gewoon heel goed in, dus daar moet hij blijven.”

Nadat Stekelenburg opnieuw vraagt of het klopt dat Depay op een bepaald moment op de nummer 10-positie stond, begint Van Gaal zich te ergeren. “Dat zeg ik toch? Hij stond daar, maar toen greep ik in. Dat is weer niet duidelijk?” Stekelenburg: “Jawel, maar je snapt toch wel dat wij kunnen denken dat het een opdracht vanaf de kant is als Memphis na die wissel ineens op 10 staat?” Van Gaal is het na de laatste vraag zat en kapt het onderwerp af. “Ik heb het nu al twee keer uitgelegd, dus waarom lul je er nog over?”

De bondscoach geeft bovendien aan niet tevreden te zijn over de wedstrijd van Depay in het algemeen. “Memphis heeft niet zijn beste wedstrijd gespeeld. Dat zal duidelijk zijn. Hij heeft natuurlijk ook die penalty niet benut. Als hij die maakte, hadden we gewonnen. Maar ‘hadden’ telt niet.” De aanvaller liet eerder op de avond in gesprek met de NOS al weten geen verklaring te hebben voor de gemiste strafschop in de 91ste minuut. "Dat kan helaas gebeuren. Je hebt de winnende op je voet en dan maak je hem niet. Daar is geen reden voor. Ik train erop en vaak genoeg schiet ik ze er wel in”, aldus Depay.