Frenkie de Jong verdedigt zijn gedrag na ‘vaderlijk advies’ van Van der Vaart

Zaterdag, 11 juni 2022 om 23:30 • Jeroen van Poppel

Frenkie de Jong is niet tevreden met het resultaat van het Nederlands elftal tegen Polen (2-2). De middenvelder van Barcelona viel in de Nations League-wedstrijd vooral op met fel geklaag tegen scheidsrechter Halil Umut Meler, die volgens De Jong 'wazig' floot. Rafael van der Vaart geeft de De Jong het 'vaderlijke advies' om minder te protesteren bij de arbitrage, waarna de international zijn gedrag verdedigt. "Ik kan het zeker minder doen, maar af en toe is het denk ik goed om de scheidsrechter onder druk te zetten", aldus De Jong bij de NOS.

"Soms is het ook niet zo erg om het vuurtje een beetje aan te wakkeren, de scheids onder druk te zetten, want op het eind geeft hij ons toch een penalty, bij twijfel", doelt De Jong op het handsmoment van Matthy Cash in de allerlaatste minuut. Oranje kreeg daarvoor een strafschop, die door Memphis Depay op de paal werd geknald. "Ik denk dat het wel helpt", zegt De Jong over zijn protesten. "Mensen doen daar vaak negatief over, maar ik zie daar niet zo'n probleem in. Natuurlijk is het met een doel, alles wat je doet is met een doel. Soms is het zeker ook uit frustratie, hoor", bekent hij.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Daarna komt Van der Vaart vanuit een andere studio aan het woord. "Ik heb meer een vaderlijk advies dan een vraag: je weet hoe een fan ik van je ben, maar dat gezeik tegen die scheidsrechter haalt jezelf uit je spel", aldus de 109-voudig international. "Je werd vandaag heel goed geschaduwd, Polen had het gewoon heel goed voor elkaar. Je eigen irritatie gaat dan... je staat als eerst bij de scheidsrechter, zeker in de tweede helft... Joh, je bent zo goed, als je je druk moet maken om de scheidsrechter... Laat lekker gaan."

De Jong schiet in de lach door de woorden van Van der Vaart. "Haha, nou, mijn vrienden en familie zeggen ook weleens tegen me: 'Doe nou niet zo wild tegen die scheids.' Ik ga vaak ook met mijn armen omhoog naar hem toe, dat komt een beetje agressief over. Ik kan het zeker minder doen, maar af en toe is het denk ik goed om de scheids onder druk te zetten", besluit de middenvelder.

Al in de eerste helft werd De Jong bijna de wedstrijd uit getrapt door Grzegorz Krychowiak, die vol inkwam op zijn onderbeen, maar slechts geel kreeg. "Ik voelde wel dat hij vol op mijn enkel was, maar ik moet zeggen: ik heb er niet zo heel veel last van. Ook dat voelde ik gelijk wel. Ik denk wel dat het rood is, eigenlijk, als ik het zo zie. Ik vond de scheidsrechter sowieso een beetje wazig vandaag, eerlijk gezegd. Ik denk dat hij het vandaag niet had, dat kan een keer gebeuren natuurlijk. Of het het verhaal van de wedstrijd was? Nee, ik denk dat de scheidsrechter niet per se het verhaal is. We komen goed terug, dat is belangrijker voor ons."