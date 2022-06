Turkije zet zegereeks voort en heeft promotie binnen handbereik

Zaterdag, 11 juni 2022 om 22:48 • Mart van Mourik

Turkije heeft ook het derde Nations League-duel in de C-divisie winnend afgesloten. Op bezoek bij Luxemburg was de ploeg van bondscoach Stefan Kuntz met 0-2 te sterk. Dankzij de nieuwe zege gaan de Turken alleen aan kop in Groep 1, waarin Luxemburg met zes punten blijft steken op de tweede plek. De poule wordt gecompleteerd door Litouwen (drie punten) en de Faeröer eilanden (nul).

Turkije kende tot dusver een eenvoudige editie van de Nations League. Na de 4-0 overwinning op de Faeröer eilanden in de eerste speelronde rekenden de Turken afgelopen dinsdag af met Litouwen: 0-6. Ten opzichte van de laatste interland wijzigde Kuntz zijn basiself op liefst zes posities. In tegenstelling tot afgelopen duel stond Orkun Kökçü ditmaal wel in de startopstelling. Verder gaf Halil Dervisoglu invulling aan de spitspositie, terwijl Ferdi Kadioglu op de linksbackpositie werd geposteerd.

Hoewel Turkije de bovenliggende partij was in Luxemburg, bleef het aantal uitgespeelde kansen beperkt. In de 37ste speelminuut kregen de bezoekers een duw in de goede richting. Arbiter António Nobre noteerde een handsbal van Leandro Barreiro in het eigen zestienmetergebied, waarna hij besloot de bal op de stip te leggen. Hakan Çalhanoglu benutte de buitenkans vanaf elf meter op koelbloedige wijze. Halverwege het tweede bedrijf leek Kadioglu een zeer ongelukkige eigen goal te maken, maar Nobre had net daarvoor en overtreding gezien en keurde de treffer af. In de slotfase gooide Serdar Dursun het duel op slot met een raak schot in de rechterbenedenhoek: 0-2.