Vormdip Duitsland neemt ernstige vormen aan; Italië en Engeland stellen teleur

Zaterdag, 11 juni 2022 om 22:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:09

Duitsland is er opnieuw niet in geslaagd om een overwinning te boeken in de Nations League. Op bezoek bij Hongarije bleef de ploeg van bondscoach Hansi Flick steken op een 1-1 gelijkspel. Het is voor de vierde keer op rij dat Duitsland een interland met die cijfers afsluit. Door de puntendeling blijven de oosterburen steken op drie punten uit evenzoveel wedstrijden. Hongarije heeft een punt meer. Het andere groepsduel tussen Italië en Engeland eindigde eveneens onbeslist: 0-0. Italië gaat aan kop met vijf punten uit drie wedstrijden, Engeland is hekkensluiter en staat op een virtuele degradatieplek.

Hongarije - Duitsland 1-1

Met drie gelijke spelen uit de laatste drie interlands reisde Duitsland zonder al te veel vertrouwen af naar de Puskás Aréna in Boedapest. Ook tegen Hongarije had de ploeg van Flick het moeilijk, daar de thuisploeg al na zes minuten de leiding greep. Zsolt Nagy werd bediend in het strafschopgebied en joeg de bal in het dak van het doel. Heel lang liet het antwoord van de Duitsers niet op zich wachten, daar Jonas Hofmann de stand amper vijf minuten later alweer gelijk trok. De aanvaller werd gevonden door Nico Schlotterbeck en vond de linkerhoek: 1-1.

Duitsland had in de Hongaarse hoofdstad wel een overwicht, maar wist de veldverhouding niet uit te drukken in grote kansen. Timo Werner werd in kansrijke positie teruggevlagd wegens buitenspel en protesten vanwege een vermeende handsbal werden weggewuifd door scheidsrechter José María Sánchez Martínez. Namens de thuisploeg slaagde Willi Orbán er met een subtiele lob niet in een ploeggenoot in scoringspositie te brengen. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat Duitsland vier opeenvolgende wedstrijden met 1-1 gelijkspeelt. Aanstaande dinsdag staat in het Borussia-Park in Mönchengladbach de clash met Italië op het programma.

Engeland - Italië 0-0

Het op papier mooiste affiche van de avond werd afgewerkt in het Molineux Stadium in Wolverhampton, waar Engeland en Italië een herhaling speelden van de EK-finale. De thuisploeg wist de voorbije interlands tegen Duitsland (1-1) en Hongarije (1-0) niet in winst om te zetten en had ook moeite met de Italianen. Na twee minuten zorgde de ploeg van Roberto Mancini voor het eerste gevaar van de wedstrijd, toen Davide Frattesi rakelings naast schoot. Aan de andere kant vond Mason Mount de handen van Gianluigi Donnarumma. Niet veel later trof de middenvelder van Chelsea de lat boven de boomlange goalie.

De drieduizend aanwezige kinderen - door een straf van de UEFA naar aanleiding van de ongeregeldheden rond de EK-finale moest het duel achter gesloten deuren worden gespeeld - zagen een opgewekt Engeland in de eerste helft. De ploeg van Southgate speelde bevlogen en legde Italië bij vlagen de wil op. Aaron Ramsdale kroonde zich tot een van de uitblinkers. De grootste kans in de tweede helft kwam na een uur spelen van de voet van Giovanni Di Lorenzo. De verdediger werd bediend door Lorenzo Pellegrini, maar kon net niet afdrukken. Terwijl de amusementswaarde naarmate de wedstrijd vorderde flink afnam, zorgde Harry Kane voor het laatste wapenfeit van de wedstrijd. Het schot van de spits ging huizenhoog over.