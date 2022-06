Van Hooijdonk en Van der Vaart wijzen zwakke schakel tegen Polen aan

Zaterdag, 11 juni 2022 om 21:43 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:59

Pierre van Hooijdonk is niet te spreken over het optreden van Daley Blind. De linkervleugelverdediger leek in het Nations League-duel met Polen niet vrijuit te gaan op het moment dat Matty Cash de 0-1 aantekende namens de bezoekers. De analyticus concludeert dat Blind de verantwoordelijk gehouden kan worden voor de tegentreffer.

Oranje kende een aardige openingsfase met de nodige dreiging richting het Poolse doel. Memphis Depay stak bij verschillende momenten Davy Klaassen en Jurriën Timber weg in het strafschopgebied, maar beide keren schortte het aan de afronding. Aan de overzijde werd Nederland in de achttiende minuut compleet verrast door Matty Cash. De Poolse rechtsback kreeg alle ruimte van Daley Blind om rechts van het doel een crosspass te controleren, om vanaf de punt van de zestien laag binnen te schieten in de verre hoek: 0-1.

0-1! Polen komt verrassend op voorsprong in de Kuip. Cash verschalkt Flekken in de lange hoek #nedpol #nationsleague pic.twitter.com/8Y5q7pFjNb — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 11, 2022

“Bij de goal ziet Blind er gewoon niet goed uit”, opent Van Hooijdonk. “We hebben al zo vaak gezegd dat hij kwaliteiten heeft aan de bal, maar zijn snelheid is gewoon echt zijn zwakte. Je ziet hem bij die tegentreffer. In plaats van dat hij vooruit loopt, loopt hij achteruit. Snelle verdedigers durven wel in te stappen, maar hij niet. Hij moet nog één ding weten: die verre hoek mag nooit open. Die hoek moet gewoon standaard dicht. Dat spreek je af met de doelman.” Rafael van der Vaart sluit zich aan bij zijn collega, en wijst Blind eveneens als hoofdverantwoordelijke aan.