Hans Kraay ziet ‘hele grote kandidaat’ voor het Nederlands elftal

Zaterdag, 11 juni 2022 om 20:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:23

Hans Kraay junior is zeer gecharmeerd van Mitchel Bakker. De verdediger van Bayer Leverkusen plaatste zich zaterdagavond met Jong Oranje ongeslagen (26 punten uit 10 duels) voor het EK in Roemenië en Georgië door op bezoek bij Jong Wales met 0-1 te winnen. Het spel van de linkervleugelverdediger kon Kraay junior wel bekoren. Mocht Bakker zijn huidige vorm weten door te trekken, dan ziet de analist van ESPN een plek in de selectie van bondscoach Louis van Gaal tijdens het WK in Qatar.

Bakker speelde tegen Jong Wales (0-1) de volledige wedstrijd. De linkspoot zorgde voor dreiging aan de linkerkant en droeg na de wissel van Sven Botman zelfs de aanvoerdersband. "Hij speelt op het moment heel erg goed", aldus Kraay junior. "Echt heel erg goed. Soms denk je: waarom sta jij al zo hoog? Je wilt daar toch juist komen? Maar het maakt hem niet uit. Hij wordt in de dekking aangespeeld, kaatst en is weg. Dit vind jij niet zo leuk, ik ook niet, maar als ingeschoven linksback is hij een hele grote kandidaat voor het Nederlands elftal."

Bakker kreeg zelf een grijns van oor tot oor toen in gesprek met Cristian Willaert het grote oranje ter sprake kwam. "Je denkt er wel aan, maar zolang ik hier ben doe ik mijn best. Dat heb ik eerder gezegd. We gaan het zien", aldus de verdediger, die content was met zijn eigen optreden. "Rensch en ik kregen de taak om hoog te staan. Ze zochten ons vaak op en van daaruit moest we de voorzet geven. Daar kwam veel gevaar vanaf. We hebben aardig wat voorzetjes gegeven. We zijn gewoon blij met de overwinning, een hele goede kopbal van Geertruida."

Van Gaal liet vorige week de naam van Bakker al vallen tijdens de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen België. "Ik heb altijd voor het Nederlandse voetbal gekozen, niet voor mezelf", zei de bondscoach over het ontbreken van spelers als Brian Brobbey. "Het zou veel eenvoudiger zijn om Brobbey, Geertruida en bijvoorbeeld Mitchel Bakker uit te nodigen, maar nee, dat is niet goed voor het Nederlands voetbal." Ook in zijn vorige periode als bondscoach maakte Van Gaal die keuze. "Tien jaar geleden deed ik datzelfde met het EK Onder 21 in Israël, waar Martins Indi en consorten ook speelden."