Arbitrale dwaling ternauwernood teniet gedaan door Geertruida

Zaterdag, 11 juni 2022 om 19:52 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:24

Jong Oranje heeft zaterdagavond ternauwernood een overwinning uit het vuur gesleept in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Jong Wales. De equipe van bondscoach Erwin van de Looi was met 0-1 te sterk door een late treffer van Lutsharel Geertruida. Brian Brobbey zag in de eerste helft een treffer om onverklaarbare reden worden afgekeurd. Jong Oranje was door midweeks puntenverlies van Jong Zwitserland al geplaatst voor het EK in Roemenië en Georgië volgend jaar en speelde het duel met de leedtijdsgenoten uit Wales om des keizers baard.

Van de Looi had onder meer een basisplek ingeruimd voor Jay Gorter. De doelman van Ajax gold als vervanger van de naar het grote Oranje overgehevelde Kjell Scherpen en mocht het meteen vanaf de eerste minuut laten zien. Voor Gorter betekende het zijn debuut. Zijn collega aan de overkant zorgde binnen tien minuten meteen voor een kolderiek moment door in zijn eigen strafschopgebied twee keer de bal van de grond te rapen. Scheidsrechter David Smajc bestrafte het met een indirecte vrije trap, maar zag Jong Oranje niet profiteren.

?? Brian Brobbey denkt Jong Oranje op voorsprong te zetten, maar de scheidsrechter keurt het doelpunt af. Terecht of onterecht? ?? "Het is bij lange na geen buitenspel" ?? ESPN #?? #WALNED pic.twitter.com/YGM9En7NBg — ESPN NL (@ESPNnl) June 11, 2022

De ploeg van Van de Looi speelde een prima eerste halfuur en kreeg kansen om de score te openen, maar slaagde daar niet in. Het laatste kwartier van de eerste helft lukte het wel om het net te vinden, maar werd een treffer van Brian Brobbey om onverklaarbare reden afgekeurd. De spits van Ajax stond op de juiste plek om een gekraakt schot van ploeggenoot Kenneth Taylor van dichtbij af te ronden. De assistent-scheidsrechter constateerde buitenspel, maar leek er behoorlijk naast te zitten. Gescoord zou er niet meer worden in het restant van het eerste bedrijf.

?? Jong Oranje wint in de slotfase van Jong Wales dankzij deze knappe kopbal van Lutsharel Geertruida ?? #WALNED pic.twitter.com/NK4YUfUYy8 — ESPN NL (@ESPNnl) June 11, 2022

Na rust veranderde het spelbeeld amper en was het Jong Oranje dat het spel bepaalde. Tot grote uitgespeelde kansen leidde dat echter niet. Van de Looi bracht onder meer Myron Boadu binnen de lijnen voor Joshua Zirkzee en deed twintig minuten voor tijd een beroep op Milan van Ewijk. De rechtervleugelverdediger van sc Heerenveen zou de assist op de winnende treffer voor zijn rekening nemen. Zijn voorzet vijf minuten voor tijd werd doeltreffend afgerond door Geertruida. Door de zege plaatst Jong Oranje zich ongeslagen voor het EK (26 punten uit 10 wedstrijden). De laatste tien interlands gingen niet verloren.