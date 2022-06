Van Gaal grijpt terug op ogenschijnlijke basiself: Flekken krijgt voorkeur

Zaterdag, 11 juni 2022 om 19:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:29

Louis van Gaal heeft de opstelling van het Nederlands elftal bekendgemaakt voor de Nations League-wedstrijd tegen Polen. De bondscoach kiest opnieuw voor een groot aantal wijzigingen ten opzichte van het duel met Wales. Eerder op de dag werd al bekend dat Vincent Janssen en Noa Lang sowieso niet in actie zouden komen. Het duo behoort niet tot de wedstrijdselectie. Bij de bezoekers ontbreekt sterspeler Robert Lewandowski. Het duel in de uitverkochte Kuip gaat om 20.45 uur van start en staat onder leiding van de Turk Halil Umut Meler.

Dat Lang niet zijn vijfde interland zou gaan spelen werd al in een eerste stadium duidelijk. De aanvaller van Club Brugge mocht tegen Wales nog bijna de gehele wedstrijd op het veld blijven staan, maar moet nu voorrang verlenen aan zijn collega-internationals. Dat Polen voor Janssen nog te vroeg zou komen, maakte Van Gaal eveneens kenbaar. De spits stapte vorige week in het huwelijksbootje en sloot om die reden later aan. De kans is groot dat hij dinsdag tegen Wales wel in actie komt. "Hij mag in de kleedkamer komen en het proces aanschouwen, maar hij is nog niet fit genoeg om te spelen", aldus Van Gaal.

De bondscoach trad afgelopen woensdag tegen Wales (1-2 winst) aan met een B-keus, maar grijpt tegen Polen weer terug op de ogenschijnlijke basisspelers. Ten opzichte van de uitwedstrijd tegen België ontbreekt Virgil van Dijk. De captain was er ook tegen Wales niet bij, daar hij door Van Gaal vroegtijdig op vakantie is gestuurd. Zijn plek wordt ingenomen door Stefan de Vrij. Kjell Scherpen werd opgeroepen als vervanger van de geblesseerde Tim Krul, maar de doelman van KV Oostende begint op de bank. Mark Flekken verdedigt het doel, waardoor hij de strijd voorlopig lijkt te winnen van Jasper Cillessen.

Verder geen verrassende namen in de basiself. De Vrij wordt in de driemansdefensie vergezeld door Jurriën Timber (rechts) en Nathan Aké (links). Matthijs de Ligt verhuist daardoor naar de reservebank. Denzel Dumfries en Daley Blind moeten de flanken bestrijken, terwijl het middenrif wordt gevormd door Davy Klaassen, Frenkie de Jong en Steven Berghuis. Steven Bergwijn en Memphis Depay vormen de voorhoede. Laatstgenoemde staat op 41 interlandgoals en hijgt Klaas-Jan Huntelaar (42 goals) in de nek. Robin van Persie voert de alltime topscorerslijst van Oranje aan met vijftig treffers.

Oranje gaat met zes punten uit twee wedstrijden aan kop in Groep 4 van de Nations League. Polen heeft drie punten verzameld in evenzoveel wedstrijden. Bij de bezoekers valt de afwezigheid van Lewandowski op. De spits van Bayern München, afgelopen woensdag tegen België (6-1 verlies) nog trefzeker, krijgt rust en wordt op de bank gehouden. Ook verdediger Kamil Glik behoort niet tot de wedstrijdselectie. Bij Oranje wordt bij afwezigheid van Van Dijk de aanvoerdersband gedragen door Depay.

Opstelling Oranje: Flekken; Dumfries, Timber, De Vrij, Aké, Blind; Klaassen, De Jong, Berghuis; Bergwijn, Depay

Opstelling Polen: n.n.b.