Romano meldt naderend akkoord over eerste zomeraanwinst PSV

Zaterdag, 11 juni 2022 om 17:39 • Wessel Antes • Laatste update: 17:45

Volgens Fabrizio Romano staat PSV op het punt om de huurdeal met de City Football Group over Savinho af te ronden. Als alles goed verloopt en ook de laatste details zijn besproken zal de Braziliaan volgend seizoen in Eindhoven te bewonderen zijn. De komst van de buitenspeler hangt al een tijdje in de lucht maar nu verwacht de transfermarktexpert op zeer korte termijn witte rook. De rechtsbuiten werd in maart ingelijfd door de City Football Group. Atlético Mineiro ontving 6,5 miljoen euro voor hem.

Begin juni trad het Eindhovens Dagblad al naar buiten over de huurtransfer. De City Football Group heeft diverse clubs in bezit, waarvan Manchester City verreweg de grootste is, maar Savinho wordt naar verluidt aangetrokken door Troyes, een club die eveneens onderdeel is van het concern. Voor 6,5 miljoen euro krijgt de Franse Ligue 1-club 87,5 procent van de transferrechten, een deal die al rond zou zijn en bovendien middels bonussen met nog eens 6 miljoen euro kan oplopen. Of deze constructie nog steeds geldt is niet bekend.

Daarnaast bevestigde het Eindhovens Dagblad dat de buitenspeler zich 'dolgraag' bij de Braziliaanse enclave van PSV wil voegen. De Eindhovenaren hebben met André Ramalho, Mauro Júnior en Carlos Vinícius al enkele Brazilianen in de gelederen. In eerste instantie ging de krant nog uit van een plek in het beloftenelftal van PSV, maar in Brazilië is men zo overtuigd van het talent van Savinho dat hij in de A-selectie wordt verwacht.

Excl: PSV Eindhoven are now set to complete the signing of Brazilian talented winger Savinho on loan from Manchester City. Agreement now at final stages ?????? #PSV Man Ciy have full agreement signed with Atletico Mineiro since March for Savinho - then he’s gonna join PSV on loan. pic.twitter.com/CHUDDEj4hK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2022

Savinho won in 2021 in Brazilië de dubbel met Atlético Mineiro. Hij speelt op de rechterflank en is linksbenig. Marseille-coach Jorge Sampaoli is lovend over de Braziliaan en noemde hem een betere speler dan Rodrygo (Real Madrid). Zijn statistieken zijn minder indrukwekkend. In 32 officiële wedstrijden scoorde Savinho slechts eén keer. Verder gaf hij geen assists.