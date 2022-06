‘Mertens sluit boek bij Napoli en start gesprekken over binnenlandse transfer'

Zaterdag, 11 juni 2022 om 16:41 • Wessel Antes • Laatste update: 16:49

Afgelopen maandag maakte RAI bekend dat Dries Mertens op weg naar de uitgang is bij Napoli. Het contract van de buitenspeler loopt af en de gesprekken over een nieuwe verbintenis in Napels verlopen moeizaam. Het lijkt erop dat de 35-jarige Belg na negen jaar een andere uitdaging tegemoet zal gaan. En volgens Il Corriere dello Sport is het goed mogelijk dat Mertens dankzij AS Roma voor de Serie A behouden blijft.

José Mourinho zou zeer gecharmeerd zijn van de kleine smaakmaker en wil ver gaan om hem naar de Italiaanse hoofdstad te halen. Roma is hevig op zoek naar wat meer ervaring binnen de selectie. The Special One wil in elke linie een ervaren speler hebben staan. Met Rui Patrício op doel en Chris Smalling achterin zijn de eerste twee linies in orde. Aanstaande maandag ondergaat Nemanja Matic zijn medische keuring en daarmee is ook het middenveld afgevinkt. Mertens zou in de voorhoede het plaatje compleet maken.

De entourage van Mertens zou volgens de Italiaanse sportkrant al in gesprek zijn met i Giallorossi. Volgens de bron eist hij een jaarsalaris van 2,4 miljoen euro. Daarbij zou een tekenbonus moeten komen van 1,6 miljoen euro. Tenslotte zouden de belangenbehartigers van Ciro ook acht ton willen opstrijken bij een eventuele deal. Napoli weigert verder te gaan dan een jaarsalaris van 1,8 miljoen euro.

Met het naderende vertrek van Mertens verliest Napoli een clubicoon. Hij speelde in totaal 397 wedstrijden voor i Partenopei. Mertens maakte in die wedstrijden 148 doelpunten. Daarmee is hij de speler met de meeste goals voor Napoli ooit, gevolgd door clublegendes als Lorenzo Insigne en Marek Hamsik (allebei 121) en Diego Maradona (114).