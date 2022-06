Recordtransfer in de maak; Chelsea hijgt Real Madrid in de nek

Zaterdag, 11 juni 2022 om 15:57 • Wessel Antes • Laatste update: 16:38

Gabriel Slonina keepte pas 25 wedstrijden in zijn prille profcarrière maar staat nu al aan de vooravond van een droomtransfer. De achttienjarige goalie van Chicago Fire is felbegeerd en de Amerikaanse club zou deze week een officieel bod van Real Madrid hebben geweigerd. De Madrilenen moeten haast maken want volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano is ook Chelsea in gesprek met de doelman.

Dat Chelsea weer in gesprek is met Slonina is geen verrassing. In februari was de Amerikaan al bijna rond met the Blues. De keeper debuteerde dit seizoen in het profvoetbal en is sinds september niet meer weg te denken onder de lat bij Fire. In totaal hield hij zijn doel negen keer schoon. In Amerika wordt Slonina gezien als het grootste keeperstalent sinds Tim Howard. Howard keepte jarenlang in de Premier League voor Everton.

Toch moet Chelsea vrezen dat het te laat is om Slonina nog aan zich te binden. In een interview met MLSsoccer.com was de zaakwaarnemer van de keeper, Jaime Garcia, duidelijk. “Gabriel kan geen nee zeggen tegen een club als Real Madrid. Het is een eer voor zowel Chicago Fire als de MLS dat zo’n club interesse heeft in hem. We hopen dan ook dat Chicago en Real snel tot een akkoord komen en dat Gabriels droom snel uitkomt.” Ook clubs als Wolverhampton en Southampton zouden Garcia gepolst hebben over zijn cliënt. “We zijn iedere club met interesse dankbaar, maar geen club is zoals Real Madrid.”

Important hours ahead for Gabriel Slonina transfer. Real Madrid made official bid turned down by Chicago Fire last week - but Chelsea are also in talks to sign him, after being really close last February ?????? #CFC Decision to be made soon - gonna be one of MLS record transfers. pic.twitter.com/yrAYjITU6T — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2022



Fabrizio Romano verwacht dat bij een transfer van Slonina het competitierecord verbroken wordt. Dat record staat nu op naam van Miguel Almirón. De Paraguayaanse buitenspeler vertrok in januari 2019 voor 24 miljoen euro van Atlanta naar Newcastle United. Op de tweede plek staat de transfer van Alphonso Davies naar Bayern München in datzelfde jaar. Ex-AZ spits Jozy Altidore staat op de derde plek met zijn transfer naar Villarreal in 2008. New York Red Bulls ontving ruim 7 miljoen euro voor hem.