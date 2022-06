Gravenberch ondertekent eindelijk contract; aankondiging Bayern aanstaande

Zaterdag, 11 juni 2022 om 14:34 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:54

Ryan Gravenberch heeft zijn contract bij Bayern München ondertekend, zo bevestigen BILD en transfermarktexpert Fabrizio Romano. De middenvelder van Ajax tekent tot medio 2027 bij der Rekordmeister en levert zijn voormalige club naar verluidt een vaste transfersom van 18 miljoen euro en maximaal 5,5 miljoen euro aan bonussen op. Gravenberch voegt zich zo bij Noussair Mazraoui, die onlangs ook al exact dezelfde overstap maakte.

Het toptalent landde zaterdag in München en belandde direct voor de camera's van BILD. "Ik ben blij hier te zijn", luidde zijn reactie. "Bayern is een grote club. Ik denk dat je hier grote prijzen moet winnen. Dat is ook wat ik voor ogen heb." Daarop vervolgde Gravenberch zijn weg om definitief een krabbel te zetten onder een verbintenis in de Allianz Arena.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Eind mei maakte de Telegraaf al kenbaar dat Ajax het genoemde bod van de Duitsers had geaccepteerd. Alleen de medische keuring restte nog, die Gravenberch afgelopen week zonder kleerscheuren doorstond. Er komt zo een einde aan een heuse transfersaga. De onderhandelingen tussen Bayern en Ajax zaten lang muurvast. De Amsterdammers wilden aanvankelijk minimaal 30 miljoen euro ontvangen voor Gravenberch, terwijl de Duitsers niet zo ver wilden gaan om de overgang te bezegelen. Bayern heeft nu toch water bij de wijn gedaan. Ajax heeft bovendien een doorverkooppercentage weten te bedingen van 7,5 procent. De bonussen zouden eenvoudig te realiseren zijn, voegt het dagblad eraan toe.

Romano meldde eind maart al dat Gravenberch en Bayern er samen moeiteloos uit zouden komen over een langdurig contract. Gravenberch beschikte bij Ajax over een medio 2023 aflopend contract en moest deze zomer verkocht worden, indien de Amsterdammers een transfervrij vertrek wilden voorkomen. Zo stroef als de onderhandelingen met Ajax liepen, zo soepel verliepen de gesprekken met Bayern. De middenvelder was al in een eerder stadium akkoord met de Duitse landskampioen. Gravenberch gaat bij Bayern bijna tien miljoen euro per jaar verdienen.

Gravenberch doet met zijn vertrek naar Bayern de deur bij Ajax na twaalf jaar achter zich dicht. De Nederlander met Surinaamse roots kwam in 2010 terecht in de jeugdopleiding van Ajax, nadat hij daarvoor actief was bij Zeeburgia. Acht jaar later debuteerde Gravenberch op zestienjarige leeftijd in het eerste van de Amsterdammers, door in te vallen in de uitwedstrijd tegen PSV op 23 september 2018 (3-0 verlies). Het seizoen daarop werd Gravenberch een vaste klant in de eerste selectie van Ajax, waar hij uiteindelijk tot 103 optredens kwam. Hij wist daarin twaalf keer tot scoren te komen en was dertien maal de aangever.