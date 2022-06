‘Suárez kan wens vervullen en zich bij Nederlandse enclave in Italië voegen'

Zaterdag, 11 juni 2022 om 14:04 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:06

Luis Suárez is op de radar van Atalanta beland, aldus Marca. De Spaanse krant meldt dat de Uruguayaan als ideale aanvulling wordt gezien voor het Colombiaanse voorhoededuo Duván Zapata en Luis Muriel. Alleen het salaris van Suárez, die bij Atlético Madrid zo'n negen miljoen euro op jaarbaiss opstreek, vormt voorlopig nog een struikelblok voor de club van Hans Hateboer, Marten de Roon, Teun Koopmeiners en Sam Lammers.

Suárez loopt eind juni uit zijn contract in Madrid en kan derhalve transfervrij vertrekken. Volgens Marca behoren ook Inter Miami en River Plate tot de geïnteresseerde clubs, maar de voormalig Ajacied gaf eind mei al aan op het hoogste niveau actief te willen blijven. "Ik denk niet aan het geld", zei Suárez destijds bij het radioprogramma El Larguero. "Ik wil spelen op een hoog niveau in aanloop naar het WK, dat kan het beste in Europa. Ik krijg veel telefoontjes uit Mexico, Brazilië, Argentinië…, maar mijn focus ligt vooral op Europa."

In dat verband zou Atalanta een serieuze optie kunnen zijn voor Suárez. Atalanta hoopt de salariseisen van de goalgetter tegemoet te kunnen komen door de recente overname van de club.

Een groep Amerikaanse investeerders (onder leiding van Stephan Pagliuca, mede-eigenaar van basketbalclub Boston Celtics) moet de nummer acht van het afgelopen Serie A-seizoen voorzien van de benodigde financiële injectie. Ondanks dat Atalanta komende jaargang geen Europees voetbal speelt lijkt deze er toch te gaan komen.

Binnen Europa kan Suárez, afgelopen seizoen goed voor 11 goals in 35 La Liga-duels, ook kiezen voor een overstap naar Aston Villa. Onder meer The Telegraph schreef onlangs dat Steven Gerrard zijn voormalig teamgenoot bij Liverpool maar wat graag aan zijn selectie toevoegt. "Het is moeilijk om tussen teamgenoten te kiezen, maar Luis sprong er echt tussenuit", zei de manager van Aston Villa in januari. "Er was een langere periode waarin het spelen met Luis was alsof je in een wereld van magische betovering verkeerde. Hij blies me weg met zijn talent."