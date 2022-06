‘Er zijn wel momenten geweest dat ik met Ajax heb gesproken, maar...’

Zaterdag, 11 juni 2022 om 13:24 • Tom Rofekamp

Jari Litmanen heeft na zijn spelerscarrière meermaals de kans gehad om weer werkzaam bij Ajax te worden, zo vertelt hij in gesprek met De Telegraaf. De oud-middenvelder van de Amsterdammers vond echter nooit het juiste moment om daadwerkelijk groen licht te geven aan een dergelijk dienstverband. Litmanen houdt de deur naar een terugkeer bij Ajax echter wagenwijd open en weet ook in wat voor soort functie hij het liefst terecht zou komen.

De Fin kende als speler van Ajax flink wat successen met onder meer een Champions League, UEFA Cup en vier landstitels op zijn palmares. De club is dan ook onlosmakelijk aan Litmanen verbonden geraakt. "Van de profclubs waar ik gespeeld heb, zit Ajax het dichtst bij mijn hart. Hier heb ik negen jaar gespeeld, mijn langste periode bij één club. Hier heb ik mijn grootste successen beleefd en vele vrienden gemaakt. Ik vind het altijd weer mooi om terug naar Amsterdam te komen en oude bekenden te zien."

Litmanen had meermaals kunnen kiezen om zijn zetel voor langere tijd in de hoofdstad te vestigen. "Er zijn wel momenten geweest dat ik met Ajax heb gesproken. Dat is om verschillende functies gegaan. Maar dan was het steeds het goede moment niet, of het paste niet goed voor de familie. Of ik zat bij de Finse bond, waar ik beloofd had vier jaar te blijven. Het is dus nooit heel diep gegaan."

Toch sluit de voormalig speler van onder meer Barcelona en Liverpool allesbehalve uit dat hij ooit nog een functie zal bekleden bij Ajax. Ook heeft Litmanen zijn uitgesproken voorkeur bij wat voor soort functie dat dan zal moeten zijn: "In principe ben ik wel iemand die van het voetbalgedeelte houdt. Ik sta het liefst zo dicht mogelijk bij de spelers en het veld als het kan. Voorzitter worden is niks voor mij.”