Van Gaal beslist: geen rentree van Janssen, één basisspeler op tribune

Zaterdag, 11 juni 2022 om 12:29 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:44

Louis van Gaal heeft Noa Lang en Vincent Janssen buiten de selectie gelaten voor het Nations League-duel met Polen. De bondscoach mag maar 23 spelers op het wedstrijdformulier zetten, waardoor de twee buiten de boot vallen. Janssen sloot donderdag pas aan bij het Nederlands elftal, nadat hij afgelopen week nog in het huwelijksbootje stapte in Mexico. Lang stond tegen Wales (1-2 winst) nog in de basis, maar moet nu genoegen nemen met een plek op de tribune.

Van Gaal kiest volgens Voetbal International tegen Polen voor grotendeels dezelfde basiself als in het duel met België (1-4 winst). Alleen Virgil van Dijk is er niet bij (vanwege vakantie), waardoor Memphis Depay de aanvoerdersband draagt. Stefan de Vrij zal vermoedelijk de plek van Van Dijk innemen. Matthijs de Ligt kan ondanks dat hij afgelopen dinsdag geblesseerd uitviel gewoon spelen, maar begint op de bank.

Lang gaat in ieder geval niet zijn vijfde interland spelen. De aanvaller van Club Brugge mocht tegen Wales nog bijna de gehele wedstrijd op het veld blijven staan, maar moet nu voorrang verlenen aan zijn collega-internationals. Dat Polen voor Janssen nog te vroeg zou komen, maakte Van Gaal vrijdag al kenbaar tijdens de persconferentie. "Hij mag in de kleedkamer komen en het proces aanschouwen, maar hij is nog niet fit genoeg om te spelen", zei de keuzeheer.

De definitieve uitverkiezing van Janssen voor Oranje was een van de verrassingen deze interlandperiode. De 27-jarige spits kende geen bijster indrukwekkend seizoen bij zijn club Monterrey, waar hij goed was voor 3 treffers in 29 optredens. Janssen sprak af met Van Gaal dat hij later dan de rest zou aansluiten bij het Nederlands elftal, vanwege zijn bruiloft begin juni. Afgelopen donderdag sloot de zeventienvoudig international (zeven goals) aan bij de selectie. Janssen speelde in oktober 2017 zijn laatste interland (tegen Zweden, 2-0 winst), maar voor een rentree komt het dus nog te vroeg.

Overigens krijgt Oranje niet te maken met Robert Lewandowski zaerdag. De sterspeler van Polen zou vermoeid zijn door het afgelopen seizoen en daarom het Nations League-duel laten schieten. Ook verdediger Kamil Glik behoort niet tot de wedstrijdselectie. Het is aannemelijk dat Lewandowski in de punt van de aanval wordt vervangen door Krzysztof Piatek (Hertha BSC) of Karol Swiderski (Charlotte FC).