‘Enorme U-turn in soap rond Mario Götze: Benfica blaast transfer af’

Zaterdag, 11 juni 2022 om 12:02 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:06

PSV mag toch hopen op een langer verblijf van Mario Götze. Record en A Bola melden zaterdag dat Benfica de stekker uit het aantrekken van de middenvelder heeft gehaald, waar een overstap vorige week nog op handen leek. Volgens de Portugese sportkranten schakelt technisch directeur Rui Costa echter door naar alternatieven vanwege het flinke financiële eisenpakket van Götze.

Lange tijd leek een overstap van de Duitser naar Portugal in de maak. Benfica zou geen moeite hebben met de afkoopclausule van vier miljoen en ook Roger Schmidt wilde zijn pupil maar wat graag meenemen. Volgens Record was een aankondiging van Götze een kwestie van tijd, maar Fabrizio Romano hield de boot ietwat af. De doorgaans betrouwbare transfermarktexpert schreef eind vorige week 'dat de gesprekken tussen Götze en Benfica nog in volle gang waren'. De recente ontiwkkelingen geven de terughoudendheid van Romano gelijk.

O Glorioso zou namelijk aanhikken tegen de salariseisen van Götze, die 'boven de drie miljoen op jaarbasis' bedragen. Daardoor lijkt een langer verblijf bij PSV ineens een flink realistischer scenario. Götze kan ook rekenen op interesse van onder meer AC Milan, maar lijkt zich eind deze maand 'gewoon' weer op De Herdgang te melden. De Duitse wereldkampioen heeft nog een contract in Eindhoven tot medio 2024.

Götze zaaide in een interview met Sports Illustrated in maart al twijfel over zijn toekomst. "Ik heb nog steeds voor ogen dat ik de Champions League graag wil winnen. Het liefst ga ik in Italië of Spanje spelen, maar ook de Premier League spreekt mij aan", zei de 63-voudig Duits international destijds. Volgens het Eindhovens Dagblad en Voetbal International wil PSV er nog altijd alles aan doen om Götze te behouden, maar gaat de voorkeur van de middenvelder uit naar een hereniging met Schmidt.