Derksen uit zijn zorgen: ‘Karakterloze slaafjes, het is begonnen met Hitler’

Zaterdag, 11 juni 2022 om 11:41 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:44

Johan Derksen heeft zo zijn bedenkingen bij de beslissing van de KNVB en het Nederlands vrouwenelftal om tóch tegen Wit-Rusland te spelen op 28 juni. De analist vindt dat de bond en de speelsters in het licht van het politieke regime in het land voet bij stuk had moeten houden en de boycot had moeten doorzetten. Derksen spreekt van 'karakterloze slaafjes', die er in zijn ogen wereldwijd veel te veel zijn.

Bij de start van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne besloot de KNVB om een boycot te starten tegen Rusland en Wit-Rusland. Daardoor zou het WK-kwalificatieduel van de Oranje Leeuwinnen tegen laatstgenoemde op 28 juni geen doorgang kunnen vinden. Begin mei werd de boycot echter weer ingetrokken door de KNVB. "Aangezien de andere landen wel gewoon hun geplande interlands tegen Belarus blijven spelen, heeft een langdurige boycot door Nederland geen effect"< luidde de toelichting van de bond. De beslissing komt de KNVB op vernietigende woorden van Derksen te staan.

"Ik wás trots op de KNVB", reageert de televisiepersoonlijkheid vrijdag bij Vandaag Inside. "Nu is de boycot weer teruggetrokken. Andere landen doen dat ook, maar dat vind ik nog geen garantie om het te doen." Derksen vindt de houding van de Nederlandse bond nog niet eens het meest heikele punt. "Wat mij zo teleurstelt is dat niet één van de meisjes heeft gezegd: 'Ik heb daar moeite mee, of principieel weiger ik tegen Rusland en Wit-Rusland te voetballen'. Nee hoor, ze zijn helemaal hoteldebotel over het WK. En het meest irritante vind ik nog, ze gaan nu spelen, maar zonder publiek en zonder volkslied. Want dat is namelijk 'een statement'. Nee, als je kloten hebt - ja, die hebben ze niet - dan zeg je: 'Daar doe ik niet aan mee'. Het zijn karakterloze slaafjes van het damesvoetbal."

"Dan zijn er zo veel landen waar je niet meer tegen kan spelen, toch?", krijgt Derksen toegeworpen. "Ja", reageert hij, "dat is de situatie. Maar dat komt door de politiek die altijd de sport misbruikt. Het is begonnen in '36 met de Olympische Spelen met Hitler. We hebben Fidela in '78 gehad (beiden grepen de Olympische Spelen aan als propagandakans voor hun eigen regimes, red.). Qatar, Rusland. Al die landen grijpen de sport aan om de wereld te laten zien wat voor fantastisch landje ze zijn. Sport en politiek hebben alles met elkaar te maken, joh. Nu moeten individuen opstaan en durven zeggen: 'Ja, maar dit doen we niet'. Maar die zijn er niet, karakters."