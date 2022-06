‘Hele wereld jaagt op De Ligt; ’gedroomd‘ Nederlands duo kan realiteit worden’

Zaterdag, 11 juni 2022 om 11:01 • Tom Rofekamp

Matthijs de Ligt heeft over belangstelling niet te klagen, schrijft Corriere dello Sport. Daar The Guardian donderdag al melding maakte van concrete interesse van Chelsea, voegt de Italiaanse sportkrant daar nu de namen van Liverpool, Manchester United, Paris Saint-Germain en Barcelona aan toe. De Ligt heeft bij zijn club Juventus nog een contract tot medio 2024, maar gaf onlangs aan dat onderhandelingen over een verlenging 'op een laag pitje staan'.

De Ligt speelt sinds de zomer van 2019 voor la Vecchia Signora en wordt zeker nu Giorgio Chiellini de club verlaat gezien als toekomstige leider van de defensie. Daar Sky Italia en transfermarktexpert Fabrizio Romano half mei nog meldden dat de verdediger op het punt stond om een nieuw contract te tekenen, zei De Ligt onlangs tegen de NOS dat 'de onderhandelingen er wel zijn, maar op een laag pitje'. Geluiden over een mogelijk vertrek staken daarop alsmaar meer de kop op.

Matthijs de Ligt ?? Edgar Davids



"Hij gaf mij een tip, zodat ik een nog betere speler kan worden." — ESPN NL (@ESPNnl) June 6, 2022

The Guardian schreef donderdag al dat De Ligt op de targetlijst van Chelsea staat, mocht nummer één doelwit Jules Koundé niet los te weken zijn bij Sevilla. Ook Jürgen Klopp en Erik ten Hag zouden de stopper maar wat graag aan hun selecties toevoegen. Bij Liverpool zou De Ligt een Nederlands centrum kunnen vormen met Virgil van Dijk, terwijl hij bij Manchester United herenigd zou worden met de trainer met wie hij anderhalf jaar samenwerkte bij Ajax. Barcelona was ten tijde van zijn overstap naar Juventus ook al nadrukkelijk in de markt voor De Ligt, maar trok toen aan het korste eind.

Het speerpunt voor De Ligt is 'dat hij zich kan blijven ontwikkelen', zo gaf hij eerder deze week aan tegenover de NOS. De 37-voudig Oranje-international speelde sinds zijn overstap naar Juventus 117 officiële duels, waarmee hij al een ervaren kracht genoemd kan worden in Turijn. Ondanks zijn 42 wedstrijden (waarvan 40 als basisspeler) van het afgelopen seizoen moet hij in het Nederlands elftal genoegen nemen met een plek op de bank. Jurriën Timber, Nathan Aké en Van Dijk lijken vooralsnog het voorkeurstrio van bondscoach Louis van Gaal te vormen.