Spelersbussen Bulgarije crashen in tunnel: één speler zwaargewond

Zaterdag, 11 juni 2022

De spelersbussen van de Bulgaarse nationale ploeg zijn vrijdagavond op elkaar gebotst. Dat gebeurde toen de ploeg op weg was naar Georgië voor het treffen in de Nations League van zondagavond. Het ongeval vond plaats in de Georgische hoofdstad Tbilisi. Todor Nedelev is bij het ongeluk zwaargewond geraakt, meldt de Bulgaarse voetbalbond. De middenvelder is meteen naar het ziekenhuis gebracht, waar hij een spoedoperatie heeft ondergaan.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De nationale ploeg van Bulgarije reisde in twee bussen naar het hotel in Tbilisi, waar de ploeg het zondagavond opneemt tegen Georgië in het kader van de Nations League. In een tunnel kwamen beide bussen om nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing. Nedelev zat op de achtste bank van een van de bussen. De middenvelder liep een schedelbreuk op en kreeg een stuk gebroken glas in zijn gezicht. Inmiddels is hij buiten levensgevaar, zo laat de voetbalbond weten.

Awful news: the national team suffered a heavy traffic accident on the roads of Tbilisi ahead of tomorrow’s Nations League clash vs Georgia. The team and the delegation were travelling on two buses which collided with midfielder Todor Nedelev taken to a hospital. Hope all’s well pic.twitter.com/F4OZi8Yyuh — Metodi_Shumanov (@shumanskoo) June 11, 2022

"Gelukkig is iedereen verder fysiek in orde, maar de groep is erg geschrokken", aldus Viktor Ignatov, woordvoerder namens de nationale ploeg tegen Dir.bg. Vermoedelijk heeft het natte wegdek en de onaangename weersomstandigheden waarin de delegatie van het vliegveld naar het hotel werd gebracht een belangrijke rol gespeeld bij het ongeluk. Ignatov bedankt de artsen en autoriteiten in Tbilisi voor de medische hulpverlening. Volgens de persvoorlichter had het veel erger kunnen aflopen als er niet snel genoeg was gehandeld.

"Het goede nieuws is dat Todor gestabiliseerd is", aldus Ignatov. "We zijn de hele nacht bij hem geweest. Een operatie was noodzakelijk, daar hebben we heel snel over moeten beslissen. Voor dergelijke operaties hebben we toestemming nodig van zijn familie. Het probleem zat hem in het feit dat een stuk glas in zijn schedel was blijven hangen. Het had veel erger kunnen aflopen. Gelukkig heeft iedereen adequaat gehandeld. Alles gebeurde heel snel. Ik kan niet zeggen wiens schuld het is. Wellicht een samenloop van omstandigheden."

Todor staat onder contract bij het Bulgaarse Botev Plovdiv. Vorige week was hij basisspeler in de thuiswedstrijd tegen Georgië (2-5 verlies), afgelopen donderdag tegen Gibraltar (1-1) deed hij twintig minuten mee. De kans is groot dat Bulgarije zondagavond gewoon gaat spelen in de return tegen Georgië. "Wat de wedstrijd betreft, ik weet niet wat de procedures zijn, maar de staf en de spelers willen spelen. In ieder geval voor Todor en de eer van Bulgarije", aldus Ignatov. De Bulgaren staan na drie wedstrijden derde in Groep 4 van de Nations League.