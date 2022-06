Gedachten bij gelekt uitshirt PSV gaan terug naar mooiste uitshirt ooit

Zaterdag, 11 juni 2022 om 08:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:49

Het uitshirt van PSV voor het seizoen 2022/23 is uitgelekt. Het doorgaans betrouwbare Footy Headlines heeft foto's gedeeld waarop te zien is dat PSV zijn uitwedstrijden komend seizoen in het zwart speelt. Kledingsponsor Puma heeft verder gekozen voor rode accenten en een blokjesmotief. Het is niet voor het eerst dat PSV met een blokjesmotief op het shirt gaat spelen. Onder meer in 2009/10 (rood-witte verticale baan) en 2011/12 (zwart-blauw geblokt) gebeurde dat ook al.

Het nieuwe uitshirt van PSV is een combinatie van donker navy met rode tinten. Het gebruikte design is een ruitpatroon, dat de donkere aspecten combineert met een iets helderdere blauwtint. Richting de linkerborst en mouw vervaagt het blokjesmotief. Verwacht wordt dat PSV het shirt binnenkort officieel zal presenteren. Puma is voor het derde seizoen verantwoordelijk voor het ontwerp van het PSV-shirt. Het Duitse kledingmerk werd in 2020 binnengehaald.

Dit is het nieuwe uitshirt van PSV.

Het shirt bevat naast de dominante blokken een rode V-hals en een brede rode band aan de onderkant van de mouwen. De rechterborst en de mouwen zijn uitgerust met het logo van Puma en de linkerborst bevat de badge van de club. De twee gouden sterren boven het logo verwijzen naar de 24 kampioenschappen. Iets lager prijkt de naam van Brainport Eindhoven. De hoofdsponsor heeft nog een contract tot 2027 in Eindhoven.

In het seizoen 2009/10 speelde PSV eveneens met een blokjesmotief. Dat shirt, zwart gecombineerd met een rood-witte verticale baan over de linkerborst, werd tijdens het Eredivisie Shirt Festival verkozen tot mooiste uitshirt ooit. "Heel krachtig, die Brabantse balk", was destijds het juryrapport van Frank Evenblij. "Dat geeft dit shirt iets trots, iets patriottisch op een fijne manier." In het seizoen 2011/12 speelde PSV in het zwart-blauw geblokt.

Het uitshirt in het seizoen 2009/10, tijdens het Eredivisie Shirt Festival verkozen tot mooiste uitshirt ooit.