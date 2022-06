Bilal Ben Hamouda (24) overlijdt uren na interlandgoal door tragisch ongeluk

Vrijdag, 10 juni 2022 om 23:35 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:15

Bilal Ben Hamouda is vrijdag op 24-jarige leeftijd overleden, zo melden diverse Algerijnse media. De aanvallende middenvelder van Algerije was met een vriend onderweg naar huis na de vriendschappelijke interland tegen de Democratische Republiek Congo toen hij betrokken raakte bij een verkeersongeluk. Zowel zijn club USM Alger als de nationale voetbalbond betuigt medeleven met de nabestaanden van Ben Hamouda.

"Het clubbestuur betuigt zijn oprechte medeleven met de Ben Hamouda-familie na de tragische dood Bilal”, zo schrijft de USM Alger op Twitter. "Het bestuur vraagt Allah de Almachtige om de overledene te zegenen met zijn genade, hem in het paradijs te plaatsen en zijn familie geduld en troost te schenken." Ook de Algerijnse bond condoleert de familie van Ben Hamouda met het treurige verlies.

Naar aanleiding van het plotselinge overlijden is de komende wedstrijd in Algerijnse competitie in ieder geval afgelast. In de 34ste speelronde zouden ES Setif en USM Algiers elkaar treffer. Spelers en staf van laatstgenoemde club waren al onderweg naar Setif toen men het nieuws naar buiten kwam. Wat er precies is gebeurd is vooralsnog onbekend, al zijn er diverse lokale media die melden dat Ben Hamouda in een brandende auto om het leven is gekomen.

Opvallend genoeg kwam de middenvelder in het met 3-0 gewonnen duel met Congo nog tot scoren. Ben Hamouda maakte de derde treffer van de avond. De vader van Ben Hamouda gaf, volgens de Algerijnse tak van GOAL, in de lokale media aan dat de middenvelder mogelijk dicht bij een overstap naar een Europese club was, want Ben Hamouda zou net een reisvisum bemachtigd hebben.