Kylian Mbappé loopt Gernot Trauner er compleet uit en voorkomt nederlaag

Vrijdag, 10 juni 2022 om 22:43 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:49

Frankrijk en Oostenrijk hebben elkaar vrijdagavond in evenwicht gehouden. Lang zag het ernaar uit dat Andreas Weimann de enige treffer in het Ernst Happelstadion zou maken, maar in de 83ste speelminuut zorgde Kylian Mbappé op fraaie wijze voor de gelijkmaker: 1-1. Les Bleus blijven na de puntendeling hekkensluiter in Group 1 van de Nations League, waarin Denemarken aan kop gaat. Oostenrijk behoudt de tweede plek, terwijl Kroatië voorlopig derde staat.

Oostenrijk - Frankrijk 1-1

Bij het Oostenrijk van bondscoach Ralf Rangnick kon Gernot Trauner rekenen op een basisplek. In het hart van de verdediging kreeg de Feyenoorder samen met David Alaba de taak om Antoine Griezmann en Karim Benzema af te stoppen. Mbappé begon als wissel aan het duel en kwam na een uur spelen binnen de lijnen voor Griezmann. De Fransen begonnen overtuigend aan de wedstrijd en hadden in het eerste half uur direct enkele goede mogelijkheden om de score te openen. In de twintigste speelminuut bracht doelman Patrick Pentz knap redding op een kopbal van Benzema, terwijl de sluitpost zijn ploeg even later opnieuw overeind hield. Ditmaal pareerde Pentz een afstandsschot van Benzema.

????????! Les Bleus in de problemen ?? Konrad Laimer wordt helemaal losgelaten en schiet Oostenrijk op een 1-0 voorsprong tegen Frankrijk ??#ZiggoSport #NationsLeague #AUTFRA pic.twitter.com/xTE3Gl5fxK — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 10, 2022

Mede door het gebrek aan scherpte in de afronding verzuimde Frankrijk de openingstreffer aan te tekenen. Oostenrijk was daarentegen dodelijk effectief, want in de 37ste minuut opende das Wunderteam de score. Na goed voorbereidend werk van Marko Arnautovic maakte Weimann op aangeven van Konrad Laimer zijn eerste goal ooit in het shirt van de nationale ploeg van Oostenrijk: 1-0. In het tweede bedrijf bleef Frankrijk de bovenliggende partij, maar de bezoekers slaagden er lange tijd niet in om een doorbraak te vinden in de Oostenrijkse defensie. Zeven minuten voor het einde van de reguliere speeltijd vond men de gelijkmaker alsnog.

Na slordig balverlies van Oostenrijk gaf Frankrijk een masterclass counteren. Mbappé werd in de middencirkel aangespeeld en snelde na een combinatie met Christopher Nkunku richting het vijandige zestienmetergebied. De spits van Paris Saint-Germain was onder meer Trauner veel te snel af en schoot onberispelijk binnen: 1-1. Drie minuten later kon Mbappé zelfs nog de winnende treffer verzorgen, maar de uitblinkende Pentz werkte het leer met zijn voet en via de lat uit de doelmond.