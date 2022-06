‘Third kit’ Ajax lekt uit: zandkleurig shirt in samenwerking met Amsterdams merk

Vrijdag, 10 juni 2022 om 22:03 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:07

Het derde shirt van Ajax voor het seizoen 2022/23 is uitgelekt. Vrijdag plaatst het doorgaans betrouwbare Footy Headlines op Twitter beelden van het tenue voor komend seizoen. Op de gelekte beelden is te zien dat het shirt overwegend goud is en dat er een verticale band over het midden van het shirt loopt in de kleuren rood en zwart.

Opvallend aan het shirt van Ajax is onder meer de merknaam Daily Paper onder het clublogo. Eerder meldde Footy Headlines dat er een samenwerking zou volgen met het in Amsterdam gevestigde kledingmerk en die berichtgeving lijkt te kloppen. Adidas en Daily Paper hebben gekozen voor de hoofdkleur ‘Savann’, wat bestempeld kan worden als een zandtint die dicht bij goud komt.

??? Ajax 22-23 Third Kit Leaked - Adidas x Daily Paper: https://t.co/y1DFRclooc — Footy Headlines (@Footy_Headlines) June 10, 2022

Het meest nadrukkelijke accent op het shirt is wit. Het clublogo met de sterren verschijnt in zwart-wit op het tenue, terwijl de tekst ‘Daily Paper’ in het wit komt te staan. Verder staan ook het adidas-logo en de shirtreclame in het wit gedrukt, net als de strepen van adidas op de schouder en de ronde hals. Op het shirt staan bovendien donkerkleurige afdrukken te zien van gebouwen uit de omgeving van Amsterdam.

Eind mei verklapte Daley Blind in het programma Bij Andy in de auto al dat Ajax een goudkleurig derde tenue zou krijgen. Verder doet het gelekte shirt denken aan het derde tenue dat Ajax droeg in het seizoen 2018-19.