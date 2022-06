‘Zonder iets tegen Ajax te hebben, is het toch mooier om daar te slagen?’

Vrijdag, 10 juni 2022 om 20:21 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:23

Wim Kieft vraagt zich af of Steven Bergwijn wel voor Ajax moet kiezen in deze transferperiode. De analist werpt vrijdag in zijn wekelijkse column voor De Telegraaf op dat het voor de vleugelaanvaller wellicht verstandiger is om zijn verblijf bij Tottenham Hotspur te verlengen. Ajax wil 15 miljoen euro neerleggen voor Bergwijn, terwijl de Londense club volgens clubwatcher Mike Verweij 25 miljoen euro plus bonussen verlangt voor de Oranje-international.

Kieft vindt Bergwijn een 'openbaring' bij het Nederlands elftal en ziet in dat kader een groot verschil met de situatie bij Tottenham, waar de aanvaller slechts reserve is. "Het is zeer waarschijnlijk dat dit te maken heeft met bondscoach Louis van Gaal", geeft Kieft complimenten aan de werkwijze van de bondscoach. "Het belangrijkste is dat Bergwijn zich bij Oranje op zijn plek voelt, de manier van voetballen bij hem past en hij weer belangrijk is." De oud-aanvaller weet mede daardoor niet of Bergwijn er goed aan doet om deze zomer terug te keren in Nederland.

"Er zijn nu onderhandelingen gaande tussen Ajax en Tottenham Hotspur. Of nu teruggaan naar Nederland de beste oplossing is? Zonder iets tegen Ajax te hebben, is het toch mooier om in de Premier League te spelen en te slagen? Als je teruggaat naar wat je al kent, is je buitenlandse avontuur mislukt", zo luidt het harde oordeel van Kieft, die Tottenham een 'mooie club met een prachtig nieuw stadion' vindt. "Maar er is indertijd meer op emotie gekozen dan op ratio door Bergwijn. Datzelfde gevoel bekruipt je bij Frenkie de Jong en zijn keus voor Barcelona."

Kieft is van mening dat Frenkie de Jong enkele jaren geleden langer had moeten nadenken over de keuze voor Barcelona, voornamelijk door de aanwezigheid van Sergio Busquets op het middenveld. "Sergio Busquets is jarenlang onderdeel geweest van het gouden Barcelona met Xavi, Gerard Piqué, Andrés Iniesta en Lionel Messi. Hij is bovendien een kind van de club en Busquets doet het daar nog steeds niet slecht hè. Dan weet je als nieuwkomer dat jij op een andere plek komt te spelen als je zo’n transfer maakt", aldus Kieft.