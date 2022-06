Publiekslieveling laat vanuit Colombia weten Sparta trouw te blijven

Vrijdag, 10 juni 2022 om 20:01 • Rian Rosendaal

Bart Vriends lijkt zijn loopbaan te gaan afsluiten bij Sparta Rotterdam. De 31-jarige centrumverdediger heeft namelijk gekozen voor verlenging van zijn aflopende contract op Het Kasteel. Vriends staat met de nieuwe verbintenis tot medio 2024 onder contract bij Sparta, met de optie op nog een jaar extra. De geroutineerde mandekker is sinds de zomer van 2016 verbonden aan de nummer veertien in de Eredivisie van afgelopen seizoen.

"De gesprekken met Bart liepen al lange tijd, vanuit onze kant was de intentie om te verlengen heel duidelijk", verklaart technisch directeur Gerard Nijkamp vrijdag op de clubsite. "Het afgelopen seizoen is hij van grote waarde geweest bij ons lijfsbehoud, met 33 duels en zelfs 3 doelpunten. Duidelijk was dat Bart een goed gevoel had bij Sparta en open stond voor een langer verblijf, maar ook de optie voor een buitenlands avontuur (Hapoel Tel Aviv, red.) in zijn achterhoofd had. Gelukkig zijn we eruit gekomen en kunnen we met Bart vooruitkijken naar, in ieder geval, de komende twee seizoenen. Hij is een belangrijk onderdeel van de club geworden, die straks zijn zevende seizoen ingaat en we geloven dat we samen nog meer mooie dingen kunnen bereiken", aldus de Sparta-bestuurder.

Een boodschap uit Colombia ?? pic.twitter.com/GUoGOKrB7s — Sparta Rotterdam (@SpartaRotterdam) June 10, 2022

Vriends kende door aanhoudend blessureleed een moeizame start van zijn avontuur bij Sparta. Inmiddels is de verdediger niet meer weg te denken uit de achterste linie van de Rotterdamse club, waar hij erg populair is bij de fans. Vriends spreekt de Sparta-aanhang vrijdag middels een videoboodschap vanuit Colombia toe. "Hoi Spartanen, ik heb er even over moeten nadenken, maar ik blijf gewoon lekker aan boord. Nog twee jaar erbij, ik had er nog geen genoeg van. Ik heb er zin in, ik hoop jullie ook. We gaan lekker de lijn van de laatste weken doortrekken en niet onbelangrijk: eindelijk op een grasveld spelen. Dus we gaan er wat van maken", zo besluit Vriends, met 152 duels voor Sparta achter zijn naam. Hij kwam eerder in zijn loopbaan uit voor FC Utrecht en Go Ahead Eagles.