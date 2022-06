BILD: Wout Weghorst kan na halfjaar terugkeren in de Bundesliga

Vrijdag, 10 juni 2022 om 19:33 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:38

Wout Weghorst is een serieuze optie voor Eintracht Frankfurt, zo weet BILD vrijdag te onthullen. De boomlange aanvaller is naar verluidt zelfs 'hoge prioriteit' voor trainer Oliver Glasner, die met zijn club vorige maand de Europa League veroverde. Weghorst wil sowieso vertrekken bij het uit de Premier League gedegradeerde Burnley, waar zijn contract doorloopt tot medio 2025. Hoeveel Frankfurt voor de Nederlandse spits wil betalen is nog niet bekend.

Glasner werkte bij VfL Wolfsburg al samen met Weghorst en kent dus de kwaliteiten van de aanvaller (29) die het Nederlands elftal woensdag in blessuretijd de winst bezorgde tegen Wales (1-2). Lucas Alario is ook in verband gebracht met Frankfurt, maar volgens BILD wordt de aanvaller van Bayer Leverkusen als te duur gezien. Voormalig Fortuna Sittard-spits Sebastian Polter is ook in beeld. De gesprekken tussen Frankfurt en diens werkgever VfL Bochum verlopen echter behoorlijk stroef.

Weghorst, die de Bundesliga in januari inruilde voor de Premier League, liet zich vorige week in een interview met Voetbal International duidelijk uit over de vermeende belangstelling van Besiktas. "Niet alles geloven wat er in de media staat Er wordt de indruk gewekt dat ik al in Turkije zit. Er is belangstelling uit Duitsland, Turkije en van een aantal Engelse clubs uit de Premier League. Maar eerst ga ik me hier op Oranje focussen en zo goed mogelijk presteren. Dan gaan we met Burnley in gesprek over hoe net nu verder gaat", aldus de Oranje-international.

Vorige maand degradeerde Weghorst op een dramatische slotdag uit de Premier League. De 1,97 meter lange centrumspits verloor in de laatste drie wedstrijden van het seizoen zijn basisplaats en kon zijn ploeg daarin ook als invaller niet meer helpen aan een doelpunt. Door de 1-2 nederlaag tegen Newcastle United in de laatste speelronde eindigde Burnley achttiende, waardoor the Clarets na zes seizoenen weer verdwijnen van het hoogste Engelse podium. Weghorst kwam het afgelopen half jaar tot twee goals en drie assists in twintig optredens voor Burnley.