Thy kiest maand na rampdag in Rotterdam voor terugkeer bij oude liefde

Vrijdag, 10 juni 2022 om 18:47 • Rian Rosendaal

Lennart Thy begint komend seizoen aan zijn tweede periode als speler van PEC Zwolle. De Duitser keert terug bij de club waar hij vanaf begin 2019 ook al anderhalf seizoen voor speelde. Thy komt over van Sparta Rotterdam, waar hij transfervrij kon vertrekken. De spits gaat in Overijssel een contract tekenen tot medio 2025, mits hij de medische keuring doorstaat.

De dertigjarige aanvalsleider is geen onbekende in de Eredivisie. Zijn Nederlandse avontuur begon in Venlo, hier speelde hij in het 2017 en 2018 meer dan 32 duels voor VVV. Daarin wist Thy zeven keer te scoren. Na mislukte seizoenen in Duitsland en Turkije keerde hij terug in de Eredivisie voor een contract bij PEC. Hier speelde hij anderhalf seizoen, voordat hij vertrok naar Sparta. In dienst van de Rotterdammers speelde hij de afgelopen twee seizoen 72 wedstrijden en daarin scoorde de spits 19 keer. Pikant detail is dat PEC afgelopen seizoen in de uitwedstrijd tegen Sparta (2-0 nederlaag) op 11 mei definitief degradeerde. Thy scoorde overigens niet in die wedstrijd op Het Kasteel.

Thy is zelf erg te spreken over zijn terugkeer naar Zwolle. “Het voelt vertrouwd om weer terug te keren in Zwolle’’, vertelt de aanvaller op de website van de club. “Als voetballer en als mens heb ik hier een fijne tijd gehad en die draad pak ik nu weer op. Met de speelwijze van de trainer, de spelersgroep die er nu al staat en de supporters gaan we alles geven voor een mooi seizoen en een directe terugkeer naar de Eredivisie.’’

Ook de clubleiding van de Zwollenaren is blij dat de topschutter terugkeer bij de club. “Met Lennart halen we een ervaren goalgetter binnen’’, vertelt een opgeluchte Marcel Boudesteyn, de technisch directeur van PEC. “Een speler die altijd en overal zijn doelpunten maakt. Hij kent de club en gaat ons met zijn kwaliteiten verder helpen.” PEC degradeerde afgelopen seizoen als hekkensluiter uit de Eredivisie. Tijdens de eerdere periode van Thy in Zwolle maakte de Duitser 17 doelpunten in 43 wedstrijden. De Zwolse club eindigde destijds op de vijftiende plaats in de Eredivisie.