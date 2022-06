FIFA neemt definitieve beslissing over WK-poule Nederlands elftal

Vrijdag, 10 juni 2022 om 17:42 • Wessel Antes • Laatste update: 19:03

Er zal niets veranderen aan de WK-poule van Oranje in Qatar. Ecuador mag gewoon deelnemen aan het toernooi en zodoende speelt het elftal van bondscoach Louis van Gaal op 25 november ‘gewoon’ tegenover dat land in plaats van Chili. De Chilenen hoopten via een tuchtzaak het WK-ticket over te nemen, maar de FIFA gaat hier niet in mee, zo werd vrijdag bekend.

De voetbalbond van Chili spande een zaak aan bij de FIFA waarin het stelde dat Byron Castillo, een negenvoudig international van Ecuador, niet had mogen spelen tijdens de WK-kwalificatiereeks. Volgens de Chilenen zou Castillo niet van Ecuadoriaanse afkomst zijn maar een Colombiaan. Ook zou Castillo niet in 1998 geboren zijn, maar 3 jaar eerder.

Hoy se ha hecho justicia deportiva, siempre supimos estar del lado correcto, vamos Ecuador!!! @FEFecuador pic.twitter.com/epK9HJ4W2o — Francisco Egas (@franciscoegas) June 10, 2022

Wanneer deze informatie juist was gebleken werden van alle gespeelde wedstrijden, waarin Castillo actief was gedurende de kwalificatiereeks, de uitslagen veranderd in een reglementaire nederlaag. In dat geval zou Chili de nummer vier zijn in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiereeks. Die eindklassering is voldoende voor een WK-ticket, maar zo ver is het dus niet gekomen. De Chileense hoop op toch nog een deelname in Qatar lijkt daarmee gestrand.

Het is mogelijk dat er nog een beroepszaak gaat volgen, al lijkt dit kansloos. Oranje gaat dus gewoon spelen tegen Senegal, Ecuador en Qatar in de groepsfase van het WK. De bondsvoorzitter van Ecuador, Francisco Egas, reageert enthousiast op Twitter. “We wisten altijd al dat we het bij het juiste eind hadden”. Bijgevoegd is een brief van de FIFA waarin staat dat de aanklachten richting het land zijn afgewezen.