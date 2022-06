Chelsea bevestigt vertrek viertal; man van 37 miljoen door achterdeur weg

Vrijdag, 10 juni 2022 om 17:13 • Wessel Antes • Laatste update: 17:15

Chelsea heeft vrijdagmiddag het vertrek van vier spelers gecommuniceerd via de officiële kanalen van de club. De Londenaren nemen niet alleen transfervrij afscheid van de naar Barcelona vertrekkende Andreas Christensen. Ook Danny Drinkwater, Charly Musonda en Jake Clarke-Salter verdwijnen komend seizoen van de loonlijst. De twee laatstgenoemden speelden allebei een periode voor Vitesse.

Het vertrek van Christensen was in de wandelgangen al langer bekend. De Deense centrale verdediger sloeg meerdere contractaanbiedingen van the Blues af. Christensen lijkt na Antonio Rüdiger de volgende Chelsea-verdediger te worden die de overstap maakt naar de top van LaLiga. Wel gaat hij bij de concurrent aan de slag. Barcelona is op de achtergrond bezig met het maken van financiële ruimte om de transfer af te ronden. De verwachting is dat dit zeer binnenkort op orde is.

Drinkwater tekende in 2017 een vijfjarig contract bij Chelsea. De middenvelder was in 2016 een belangrijke schakel in het kampioenselftal van Leicester City. Chelsea betaalde dan ook ruim 37 miljoen voor de Engelsman. Echt succesvol werd de middenvelder niet. Veel blessures zaten hem in de weg en hij speelde maar 23 officiële wedstrijden voor Chelsea. In totaal werd Drinkwater vier keer uitgeleend. Bij Burnley, Aston Villa en Kasimpasa kwam hij echter ook niet vaak aan spelen toe. In het afgelopen seizoen speelde hij voor Reading in de Championship.

Clarke-Salter vertrekt na ruim veertien jaar bij de club. De 24-jarige centrale verdediger brak nooit volledig door en kwam tot twee officiële wedstrijden voor Chelsea. De Engelsman speelde in het seizoen 2018/19 37 officiële wedstrijden voor Vitesse. Dit seizoen op huurbasis in Arnhem was zijn succesvolste tot nu toe. Ook Musonda zal de eeuwige Chelsea-belofte blijven. Als jeugdspeler werd de aanvaller gezien als een van de grootste talenten van de club. Hij speelde slechts drie officiële wedstrijden in het eerste. Tijdens een uitleenbeurt van twee jaar speelde Musonda op huurbasis voor Vitesse slechts vier wedstrijden.