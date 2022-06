‘AZ sorteert voor op vertrek van Karlsson en troeft Feyenoord af’

Vrijdag, 10 juni 2022 om 16:40 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:00

AZ heeft zich verzekerd van de diensten van Mayckel Lahdo, zo brengt Aftonbladet vrijdag naar buiten. De negentienjarige buitenspeler stond ook op het lijstje van Feyenoord, FC Groningen en SC Heerenveen, maar hij kiest dus voor een transfer naar Alkmaar. Het talent komt transfervrij over van Hammarby IF, waar hij ook een nieuw contract kon tekenen.

De Alkmaarders bereiden zich met de komst van Lahdo voor op het mogelijke vertrek van zijn landgenoot Jesper Karlsson, die al eens is genoemd bij Napoli. De buitenspeler was de smaakmaker van AZ in het afgelopen seizoen en erkende zelf ook dat hij deze zomer graag een mooie stap hogerop zou willen maken. De Zweedse vleugelaanvaller speelde afgelopen seizoen 50 wedstrijden voor AZ, met daarin 21 doelpunten en 15 assists.

AZ is bezig met een vervanger voor Jesper Karlsson, die Alkmaar deze zomer lijkt te verlaten.

Volgens Aftonbladet worden de laatste plooien rondom de transfer op dit moment gladgestreken. Daarna zal het Zweedse talent zo goed als zeker naar Alkmaar vertrekken, tenzij er in de tussentijd nog onverwachte dingen plaatsvinden. Met de transfer geeft AZ dus meerdere competitiegenoten het nakijken. Feyenoord, Heerenveen en Groningen zaten namelijk ook achter de aanvaller aan en moeten nu dus op zoek naar een andere optie.

Lahdo speelde het grootste deel van zijn jeugdopleiding voor Hammarby. Afgelopen seizoen kwam hij in tien duels binnen de lijnen en wist hij een keer het net te vinden. Hammarby werd afgelopen seizoen derde in de Zweedse Allsvenskan. In 2019 werd bekend dat Zlatan Ibrahimovic mede-eigenaar werd van de club. Met de Zweedse superster op de tribune won Hammarby in 2021 de beker in Zweden. De laatste keer dat de club een prijs pakte was in het jaar dat Ibrahimovic van Malmö FF naar Ajax vertrok: 2001.