Dumfries vindt kleurrijke Oranje-training met speciale shirts ‘fantastisch’

Vrijdag, 10 juni 2022 om 15:40 • Laatste update: 15:45

Denzel Dumfries kijkt met een erg positief gevoel terug op het initiatief bij het Nederlands elftal om de spelers eenmalig te laten trainen in de wedstrijdshirts van hun voormalige amateurclubs. Dumfries vond het leuk om het shirt van VV Smitshoek weer eens aan te mogen trekken. "Fantastisch. “Het zag er wel heel leuk en kleurrijk uit vond ik al die shirts", aldus de rechtsback van Internazionale.

Dumfries schoof vrijdagmiddag aan bij Louis van Gaal voor een persconferentie en keek terug op het bijzondere initiatief. “In de ochtend toen we bij het ontbijt aankwamen was het wel grappig dat iedereen naar elkaars shirt ging kijken, dat het er goed uitzag en dat sommige shirts echt mooie kleurcombinaties hebben.” Ook vertelde Dumfries over de mooiste herinneringen uit zijn tijd bij de amateurs. “De mooiste herinnering blijft gewoon dat je zaterdagochtend vroeg opstaat met spanning en daarna je tas pakt en naar de club fietst. Dat zorgt altijd wel voor mooie herinneringen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Als zogeheten laatbloeier in het profvoetbal kent Dumfries de waarde van de amateurverenigingen. “Bij de amateurclubs wordt echt de basis gelegd”, zei de verdediger. “Iedereen heeft weer andere mooie momenten gehad bij zijn amateurclub, want daar zet je je eerste stappen in het voetbal. Daarom is het extra mooi dat deze clubs vandaag in het zonnetje gezet worden, want iedereen heeft warme herinneringen aan zijn amateurclub.” Dumfries maakte pas op zijn achttiende de overstap vanuit de amateurs van VV Barendrecht naar Sparta Rotterdam. Niet iedereen geloofde op dat moment in hem. “Dat was juist extra motivatie voor mij. Een soort extra brandstof, benzine en dat gaf me alleen maar meer motivatie om het wel te halen.”

Dumfries kreeg tijdens het persmoment complimenten van Van Gaal. “Hij heeft wel echt een fantastische prestatie geleverd hoor”, aldus de bondscoach. “Zo lang bij amateurclubs blijven is misschien niet de ideale manier, maar dan moet je in je hoofd wel heel veel wilskracht hebben hoor. Want tot je achttiende bij de amateurs blijven en dan nog in Oranje komen, dat is echt heel knap. Dat vind ik een fantastische prestatie van hem.”