‘Ajax ziet in oude bekende opvolger van Mazraoui; vraagprijs 10 miljoen euro’

Vrijdag, 10 juni 2022 om 15:57 • Wessel Antes • Laatste update: 16:17

Ajax is in de zoektocht naar een nieuwe rechtsback uitgekomen bij Wolverhampton Wanderers in de Premier League. Een terugkeer van Ki-Jana Hoever zou volgens The Athletic goed mogelijk zijn. De Amsterdammers hebben bij een eventuele deal twee opties: een transfer op huurbasis of het neerleggen van een flinke geldsom. De twintigjarige Hoever zou the Wolves ruim tien miljoen euro moeten opleveren.

In de zomer van 2020 nam Wolverhampton de rechtsback over van Liverpool voor datzelfde bedrag van tien miljoen euro. Tot nu toe kwam Hoever 25 keer in actie voor de club. Hij werd recent publiekelijk vermaand door trainer Bruno Lage die vindt dat de geboren Amsterdammer zowel fitter als professioneler moet worden. Volgens The Athletic heerst er binnen de club nog wel het vertrouwen dat de jeugdinternational van Oranje dit kan oppakken. Hoever ligt tot medio 2025 vast.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Hoever doorliep bijna de volledige jeugdopleiding van Ajax, maar vertrok in augustus 2018 op zestienjarige leeftijd om een Engels avontuur aan te gaan. Hij had nog geen professioneel contract en was daardoor goedkoop op te pikken door Liverpool. Vanaf december 2018 mocht hij met het eerste elftal meetrainen en in januari 2019 maakte hij zijn professionele debuut voor The Reds. "Ik was verbaasd dat ik een contract aangeboden kreeg van Ajax, omdat ik al langer het gevoel had dat ik niet werd gewaardeerd hoe ik vond dat ik gewaardeerd moest worden. Dat ik dan een half jaar later mijn debuut maakte in Liverpool 1, zegt ook wel dat ik in elk geval klaar was voor de Onder 19 van Ajax, denk ik", vertelde Hoever in gesprek met Voetbal International over zijn toenmalige vertrek.

Ajax zag rechtsback Noussair Mazraoui transfervrij naar Bayern München vertrekken en lijkt dus extern op zoek naar een vervanger. Eerder werd er gedacht dat de club dit intern zou oplossen met Devyne Rensch, Youri Regeer en Liam van Gelderen. De laatstgenoemde is inmiddels vertrokken naar FC Groningen. Dit leverde de Amsterdammers zo’n vier ton op. In het afgelopen decennium braken er veel rechtsbacks uit de eigen jeugd door in het eerste. Naast Mazraoui volgden Gregory van der Wiel, Ricardo van Rhijn en Kenny Tete dit traject.