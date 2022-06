Van Gaal absoluut niet gediend van ‘onzin’ van Gullit ‘vanuit woning in Italië’

Vrijdag, 10 juni 2022 om 14:33 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:16

Louis van Gaal slaat op de persconferentie van het Nederlands elftal hard terug naar Ruud Gullit. De bondscoach doet de kritiek van Gullit, die de invloed van 'zwarte assistent-trainers' bij Oranje te beperkt vindt, in een fel betoog over drie minuten af als 'onzin'. "Ik verbaas me altijd dat hij vanuit zijn woning in Italië of Amsterdam-Zuid kan zien of een assistent-trainer een training geeft, of niet", aldus Van Gaal.

Volgens Van Gaal krijgt Edgar Davids, de opvolger van Henk Fraser als zijn assistent-coach, wel degelijk ruimte, in tegenstelling tot wat Gullit beweerde in Helden Magazine. "Deze week heeft Edgar Davids een 'Italiaanse droogtraining' gegeven. Dat houdt in: omdat ik de spelers niet wilde belasten oefenden we 'droog', zodat de intensiteit wat lager was. Dat doen ze in Italië bijna iedere dag, of niet?", vraagt Van Gaal op het persmoment aan Denzel Dumfries, die dat vanuit zijn ervaring bij Internazionale kan bevestigen.

"Omdat Edgar heel lang in Italië heeft gespeeld, kan hij dat beter dan ik. Maar ja... Je kan van alles zeggen, dat kunnen jullie ook allemaal. Het wordt niet tegengesproken, behalve als de bondscoach iets zegt, dan wil ik wel een standpunt innemen, maar voor de rest niet." Volgens Gullit heeft Fraser hooguit één training bij Oranje mogen leiden. Onzin, pareert Van Gaal: "Henk Fraser heeft fantastisch gepresteerd, met kleine ploegen heeft hij groots gepresteerd en hij heeft de KNVB Beker gewonnen (met Vitesse, red.). En hij heeft ook trainingen gegeven bij Louis van Gaal. Dan moet je wel goed zijn. Hij heeft nu gekozen voor een fantastische job bij FC Utrecht, waar hij meer mogelijkheden heeft dan bij Sparta. Vanwege die vooruitgang heeft hij daarvoor gekozen. Ik heb er alles aan gedaan om Fraser te behouden, ik heb zelfs Frans van Seumeren (de voorzitter van FC Utrecht, red.) gebeld."

"Nu is Edgar Davids assistent en die geeft óók trainingen, maar thuis op de stoel kun je niet beoordelen of een assistent trainingen geeft. Bij mij geeft iedere assistent trainingen. Danny Blind is hoofd van de scouting en analyse, dus die kan er niet altijd bij zijn, dus dan moet Edgar dat doen, of Henk Fraser moest dat doen." De conclusie van Van Gaal is dan ook duidelijk: "Volgens mij ben ik nu drie minuten bezig geweest om te vertellen dat het onzin is", zegt hij op een besluitende vraag van Noa Vahle.