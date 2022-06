‘Tadic kon niet veel uitrichten tegen mij, dat gaf een onbeschrijflijk gevoel’

Vrijdag, 10 juni 2022 om 13:28 • Laatste update: 13:31

Mauro Júnior beleefde afgelopen seizoen zijn definitieve doorbraak in de Eredivisie. De Braziliaan begon het seizoen bij PSV als multifunctionele middenvelder, maar maakte gedurende het seizoen de succesvolle transitie naar de backpositie. De 23-jarige Mauro verwierf als linksbenige speler verrassend een basisplaats als rechtsback en zo kwam hij in de finale om de TOTO KNVB Beker (2-1 winst) rechtstreeks tegenover Ajax-aanvoerder Dusan Tadic. "Het gevoel dat ik had na duels met Tadic was onbeschrijflijk", aldus Mauro tegenover Voetbal International. "Ik dacht alleen maar: i did it, i did it, i did it.”

Na de bekerfinale dook een fragment op waarin Cody Gakpo de Braziliaan interviewde na zijn goede wedstrijd. Op de vraag waar Tadic was toonde Mauro op een ludieke wijze zijn achterzak. “Ach ja, dat doe je op dat moment”, verklaart de wingback tegenover Voetbal International. “Tadic kon in die bekerfinale gewoon niet veel uitrichten, maar ik heb wel veel respect voor hem’’, vertelt hij over duels met de Serviër. Als Mauro de bekerfinale vergelijkt met het kampioenschap in 2018 dan weet hij ook al snel welk moment mooier was. “In 2018 werd ik kampioen met de club, maar die bekerfinale was zo anders. De sfeer in de Kuip en dan terugkomen van een 0-1 achterstand. Echt een van de mooiste momenten in mijn leven.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Braziliaan speelde zijn hele carrière als aanvallende middenvelder of buitenspeler, maar begin dit seizoen maakte hij de switch naar de backpositie. De initiatiefnemer daarvoor? "Roger Schmidt", zegt Mauro. "Hij zette me aan het begin van de voorbereiding linksback toen Philipp Max er nog niet was. Dat is blijkbaar toch ergens in zijn hoofd blijven zitten”, vervolgt Mauro over zijn eerste stappen als verdediger. “Schmidt zei in het begin van afgelopen seizoen tegen mij: op het middenveld en in de aanval is er veel concurrentie Mauro. Maar ik zie dat jij de kwaliteiten hebt om een hele goede back te worden. Sta je er voor open om daar op te trainen en je daarin te ontwikkelen? Dat deed ik, want ik wilde een nieuwe kans om mezelf te laten zien.” De linkspoot speelde afgelopen seizoen 27 duels in de Eredivisie en kwam daarin twee keer tot scoren.

Over zijn toekomst heeft Mauro ook een duidelijk beeld. “Ik wil me doorontwikkelen als links- of rechtsback. Mijn hoofd en hart willen nu hetzelfde. Dat komt mede door het voetbal wat we onder Schmidt gespeeld hebben. Ik ben een back maar ben ook heel belangrijk in het aanvallen”, vertelt de PSV’er over de omschakeling van aanvaller naar verdediger. Mauro wil ook graag een Nederlands paspoort en moet een test in juli doen om deze te kunnen bemachtigen. Echt denken aan het WK doet de kersverse verdediger nog niet. “Ik weet dat er eind dit jaar een WK is en mijn droom is ooit op een wereldkampioenschap te spelen. Maar ik heb nog geen Nederlands paspoort en ben nog niet opgeroepen voor het Braziliaanse elftal. Heel goed voetballen, dat is het enige waar ik invloed op heb.”