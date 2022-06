Johan Derksen: ‘Hij bakt er niks van, dan word je het lachertje’

Vrijdag, 10 juni 2022 om 12:45 • Wessel Antes • Laatste update: 13:23

Johan Derksen stoort zich aan de lichaamstaal van Noa Lang. Na de Nations League-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Wales (1-2) was de buitenspeler donderdagavond opnieuw onderwerp van gesprek aan tafel bij Vandaag Inside. Het spel van Lang heeft Derksen niet kunnen imponeren en zijn houding wekt irritatie op bij de analist. Ook Jordan Teze komt er niet goed vanaf. De debutant kon zijn eerste optreden in het shirt van Oranje niet bekoren en werd net als Lang door de mangel gehaald.

Lang kreeg net als een aantal andere reservespelers de kans om zich te laten zien tegen Wales. De aanvaller vormde een voorhoede met Wout Weghorst en Cody Gakpo, maar wist zich niet te onderscheiden. “Ik houd van jongens met een grote bek in interviews. Dat vind ik niet erg. Maar dan moet je het ook waarmaken. Hij komt als een vedette het veld op met een houding alsof hij het wel even gaat regelen en vervolgens bakt hij er niks van. Dan word je zo langzamerhand het lachertje”, aldus Derksen. “Als je je zo opstelt, moet je er elke wedstrijd staan.”

Lang gaf laatst in zijn veelbesproken interview met de Belgische krant Het Laatste Nieuws aan dat hij klaar is voor een vervolgstap. De analisten van Vandaag Inside betwijfelen of de flankspeler het niveau in de grotere competities aankan. Vooral Derksen vraagt het zich af. “Is hij rijp voor de grotere competities dan? Ik geloof er niks van.” Hélène Hendriks denkt dat clubs ook naar andere factoren zullen kijken bij het wel of niet aantrekken van de flamboyante rechtspoot. “Ik denk dat zijn gedrag veel invloed heeft op die keuze”, aldus de presentatrice.

René van der Gijp twijfelt vooral of AC Milan veel geld zal bieden aan Club Brugge om Lang aan zich te binden. Volgens La Gazzetta dello Sport is onlangs een akkoord bereikt met het management van de aanvaller van Club Brugge, die minimaal 22 miljoen euro moet kosten. “Bij clubs als Inter of AC Milan doen ze twee dingen. Soms leggen ze veel geld neer voor een speler waarvan ze weten dat hij het honderd procent gaat redden. Anders huren ze hem gewoon duur. Dat doen ze bijvoorbeeld vaak bij Zuid-Amerikanen, een jaar huren met optie tot koop. Ik denk dat ze dat met hem ook gaan proberen. Al weet ik niet of Club Brugge dat toestaat.”

Teze

Voor Derksen waren er in de uitwedstrijd tegen Wales (1-2) twee spelers die wél positief opvielen: Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij. “Dat zijn gewoon twee uitstekende centrale verdedigers, maar de rest is een slokje minder. Die Hateboer kan er geen reet van.” Van der Gijp haakt daar op in. “En die Teze is ook niks.” Teze speelde woensdagavond zijn eerste interland voor Oranje en mocht gelijk de volle negentig minuten volmaken. Hij kreeg al in de tweede minuut een gele kaart en leed veelvuldig balverlies. Ook Van Gaal werd niet enthousiast van het optreden van de PSV'er.

Hendriks springt in de bres voor Teze. “Het was te licht, maar bij PSV deed hij het natuurlijk wel goed dit jaar.” Van der Gijp vindt dat wel meevallen. “Waar speelde hij bij PSV dan? Rechtsback? Kan hij dat wel? Als centrale verdediger speelde hij natuurlijk alleen omdat Ramalho geblesseerd raakte. Anders kwam hij nooit in aanmerking voor een plek centraal achterin. Van Gaal heeft hem erbij gehaald omdat hij het zo’n goede voetballer vindt aan de bal. Ik zie het niet.” Teze schreef met zijn gele kaart wel historie: nooit eerder kreeg een debutant in Oranje zo snel een gele prent. Tot woensdag stond het record op naam van Orlando Trustfull.