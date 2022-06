Andrea Pirlo staat voor verrassende move bij terugkeer als trainer

Vrijdag, 10 juni 2022 om 11:29 • Mart Oude Nijeweeme

Fatih Karagümrük wil Andrea Pirlo aanstellen als trainer voor het nieuwe seizoen. De 43-jarige coach werd al gelinkt aan verschillende clubs in Italië, maar zou volgens Fabrizio Romano en Turkse media ook buiten de eigen landsgrenzen aan de slag kunnen. Karagümrük werd afgelopen seizoen achtste in de Turkse Süper Lig en besloot trainer Volkan Demirel te ontslaan. Emiliano Viviano en Fabio Borini zijn twee Italianen die bij de Turkse club actief zijn. Het zou de eerste klus zijn voor Pirlo sinds zijn vertrek bij Juventus vorig jaar.

Karagümrük wil er alles aan doen om voor de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen een nieuwe trainer aan te stellen. Het oog van de clubleiding is daarbij gevallen op Pirlo. De Italiaan zit sinds zijn gedwongen vertrek bij Juventus zonder club. Demirel stond afgelopen seizoen als eindverantwoordelijke voor de groep, maar kreeg de Turkse formatie niet aan het draaien. De club zet volgend jaar in op een hogere eindnotering en besloot om die reden afscheid te nemen van de oud-doelman van Fenerbahçe en het Turkse nationale elftal.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Karagümrük wordt gezien als een ambitieuze club in Turkije. De leiding probeert de weg naar boven in te slaan en investeerde al veelvuldig in nieuwe spelers. Onder meer bekende spelers als Fabio Borini (ex-Liverpool), Lucas Biglia (ex-AC Milan) en Ahmed Musa (ex-Leicester City) wisten de weg naar Istanbul te vinden. Ook Derrick Luckassen speelde bij de Turkse middenmoter. De Nederlander werd gehuurd van PSV en is weer terug in Eindhoven voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Verwacht wordt dat PSV hem deze zomer gaat verkopen om nog iets aan de verdediger te verdienen.

Pirlo was na zijn lange actieve voetbalcarrière alleen werkzaam als hoofdtrainer bij Juventus. Eerst nam hij het Onder 23 team van de Italiaanse grootmacht onder zijn hoede, om in 2020 door te stoten naar het eerste elftal. De voormalig middenvelder bleef slechts één seizoen aan als trainer bij La Vecchia Signora. Dat seizoen eindigde hij vierde in de Serie A, wat voor de clubleiding genoeg was om hem in de zomer van 2021 te vervagen voor Massimiliano Allegri. Pirlo werd na zijn ontslag bij Juventus al met verschillende clubs in verband gebracht, maar