Vernietigende Valentijn Driessen laat weinig heel van ‘losgeslagen directeur’

Vrijdag, 10 juni 2022 om 08:24 • Laatste update: 08:32

Valentijn Driessen heeft de KNVB en Jan Dirk van der Zee een flinke schop nagegeven. De directeur amateurvoetbal baarde deze week opzien in zijn wekelijkse column. Van der Zee pleitte voor een vijftal spelregelwijzigingen en wilde deze in het seizoen 2023/24 als pilot testen in de Keuken Kampioen Divisie. Het voorstel kon meteen op veel weerstand rekenen, onder meer van De Graafschap-directeur Hans Martijn Ostendorp. Ook Driessen heeft geen goed woord over voor de handelswijze van Van der Zee.

"Voetbal staat niet op één bij de KNVB. In het nog te presenteren strategisch plan 2022-2026 trapt de bond op voetbalgebied alleen wat open deuren in", stelt chef voetbal Driessen in zijn column in De Telegraaf. "De bond dwaalt steeds verder af van de voetbalgemeenschap die ze zegt te vertegenwoordigen. Van der Zee’s eenmansactie sterkt de profclubs om buiten de KNVB om het eigen imperium – NL League – te versterken. Wie wil nou nog langer afhankelijk zijn van de Zeister grillen van Marianne van Leeuwen (algemeen directeur betaald voetbal) en Van der Zee? Van Leeuwen loopt volgens diverse clubbestuurders nog steeds als een kleuter in een snoepwinkel rond."

Van Leeuwen floot Van der Zee keihard terug door alle clubs in de Keuken Kampioen Divisie een excuusmail te sturen voor de ontstane commotie. De directeur stelt 'voor een open relatie en vooral goed samenwerken' met de clubs te staan. "Van der Zee acht zich schier onaantastbaar. Zonder medeweten van zijn collega Van Leeuwen begeeft hij zich op haar beleidsterrein. Niemand die op de overbevolkte communicatie-afdeling aan de bel trekt om de bond te behoeden voor de blunder van de losgeslagen directeur", aldus Driessen. "De onzichtbare Raad van Toezicht maakt evenmin geluid. Zij zitten in de zak van Van der Zee. Dat kwam al aan het licht toen hij directeur voetbalontwikkeling Marcel Lucassen wegpestte."

Volgens Driessen heeft Van der Zee 'niets met voetbal'. "Hij ervaart het als ballast en zet voetbal zeker niet centraal", aldus de chef voetbal. "Lucassen (de onlangs vertrokken directeur voetbalontwikkeling) tastte Van der Zee’s autoriteit in de organisatie op die manier aan. Voor de voormalig V&D-medewerker, die zich liever laaft aan bedrijfsprocessen en luchtballonnetjes, reden om Lucassen als luis in de pels af te serveren. En zo geschiedde onder het mom van ’ongeschikt om met beleidsmatige hoofdlijnen bezig te zijn’. Iedereen in Zeist, ook de toezichthouders bij profs en amateurs, liep weg met Lucassen. Behoudens Van der Zee."