Namen Hakim Ziyech en Matthijs de Ligt vallen in transferartikel the Guardian

Donderdag, 9 juni 2022 om 23:48 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:07

Hakim Ziyech mag vertrekken bij Chelsea, zo verzekert The Guardian donderdag. The Blues zouden volgens de berichtgeving ‘luisteren’ naar eventuele biedingen op de aanvallende middenvelder, wiens opbrengst geherinvesteerd moet worden in zowel de verdediging als de aanval. Onder meer Matthijs de Ligt staat naar verluidt op het verlanglijstje van manager Thomas Tuchel.

The Guardian benadrukt dat het wegsturen van Romelu Lukaku momenteel de hoogste prioriteit is. Het jaarinkomen van de Belgische spits drukt op de salarishuishouding van Chelsea, dat bereid is zaken te doen met Internazionale. Lukaku, die afgelopen zomer voor circa 113 miljoen euro overkwam van i Nerazzurri, zou zelf graag terugkeren naar zijn voormalige werkgever. De nieuwe eigenaren van de Londense club, Todd Boehly en Clearlake Capital, hebben in ieder geval al duidelijk gemaakt een (tijdelijke) overstap van Lukaku geen strobreed in de weg zullen leggen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ter vervanging van Lukaku wordt onder meer Gabriel Jesus genoemd. De Braziliaan zou sinds de komst van Erling Braut Haaland zinspelen op een vertrek bij Manchester City. Daarnaast zou Chelsea ook de ontwikkelingen rondom Robert Lewandowski (Bayern München), Christopher Nkunku (RB Leipzig), Raheem Sterling (Manchester City) en Ousmane Dembélé (Barcelona) nauwlettend in de gaten houden. Om financiële ruimte voor de gewenste versterkingen te creëren zouden Timo Werner, Christian Pulisic en Ziyech de club bij een 'aannemelijk bod' mogen verlaten.

Ook wenst de Londense grootmacht zich in de defensie te versterken. Nu Antonio Rüdiger en Andreas Christensen zijn vertrokken en ook Marcos Alonso en César Azpilicueta nadrukkelijk in de belangstelling staan, is de speling in de achterhoede relatief dun geworden. Mocht Jules Koundé niet los te weken zijn bij Sevilla, dan kijkt men naar een alternatieve lijst. Josko Gvardiol (RB Leipzig), Pau Torres (Villarreal), José Giménez (Atlético Madrid) en Matthijs de Ligt (Juventus) completeren de targetlijst.