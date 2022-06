Ayoub El Kaabi voorkomt in minuut 87 dat Marokko zich verslikt in Zuid-Afrika

Donderdag, 9 juni 2022 om 23:15 • Mart van Mourik

Marokko heeft donderdagavond op het nippertje een overwinning in de wacht gesleept in de kwalificatiereeks van de Afrika Cup. In eigen land was het team van Vahid Halilhodzic een kleine maat te groot voor Zuid-Afrika: 2-1. Lang zag het ernaar uit dat het eerste duel in Groep K zou eindigen in een gelijkspel, maar in de 87ste speelminuut zorgde invaller Ayoub El Kaabi voor de verlossing.

Bij de Leeuwen van de Atlas kreeg Sofyan Amrabat een basisplek op het middenveld naast Aymen Barkok. Het aanvalsduo werd gevormd door Youssef En-Nesyri en Tarik Tissoudali, terwijl Zakaria Aboukhlal negentig minuten lang op de bank bleef. Rechtsachterin stond Achraf Hakimi geposteerd. Vanaf het eerste fluitsignaal domineerde Marokko de wedstrijd, zo blijkt ook uit de statistieken die overbrugd werd. In het eerste bedrijf hadden de Marokkanen liefst 64 procent van de tijd de bal, terwijl er 17 doelpogingen genoteerd werden. Hoewel Zuid-Afrika daar slechts één doelpunt tegenoverstelde, gingen de bezoekers met 0-1 rusten.

In de achtste speelminuut was het Lyle Foster die op aangeven van Sphephelo Sithole verrassenderwijs de 0-1 aantekende. Het duurde tot de 51ste minuut voordat Marokko erin slaagde om de stand te nivelleren. Na een fraaie, indraaiende bal kopte Romain Saiss terug op En-Nesyri, die van dichtbij op koelbloedige wijze afrondde: 1-1. Ondanks het Marokkaanse veldoverwicht zag het er naar uit dat er niet meer gescoord zou worden in het Stade Moulay Abdallah, maar in de 87ste minuut bracht El Kaabi de verlossing. De aanvaller zorgde met links uit een voorzet van Amine Harit voor de winnende treffer: 2-1.