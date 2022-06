‘Het management van Antony is geland en start spoedig de onderhandelingen’

Donderdag, 9 juni 2022 om 20:30 • Laatste update: 21:19

Het management van Antony is in Manchester om te onderhandelen over een transfer, zo meldt de Braziliaanse tak van GOAL donderdag. Manager Erik ten Hag hoopt Manchester United te versterken met de 22-jarige Braziliaan en zou de gesprekken spoedig starten met de entourage van Antony. Ajax heeft naar verluidt een prijskaartje van zestig miljoen euro aan de vleugelspits gehangen. Het is vooralsnog onduidelijk of United bereid is om aan die vraagprijs te voldoen.

Antony, die nog tot medio 2025 vastligt in Amsterdam, zou de eerste zomerse versterking worden voor Ten Hag. Half mei meldde het Braziliaanse UOL Esporte dat Liverpool en Newcastle United eveneens geïnteresseerd zouden zijn in de diensten van de rechtsbuiten, maar United lijkt op dit moment daadkrachtiger. Vermoedelijk stond de buitenspeler al op het lijstje van manager Jürgen Klopp toen hij nog bij São Paulo speelde. Met name in 2019 wenste Klopp Antony graag naar Anfield te halen. De aanvaller was toen in 45 officiële wedstrijden goed voor 6 doelpunten.

Wanneer de gesprekken in Manchester met de zaakwaarnemers van Antony zullen plaatsvinden, is nog niet bekend. São Paulo volgt de onderhandeling rond Antony overigens met bovengemiddelde interesse. De Braziliaanse club bedong bij de verkoop aan Ajax een aanzienlijke doorverkooppercentage van twintig procent. Ajax betaalde São Paulo 15,75 miljoen euro, een bedrag dat middels bonussen kon oplopen tot maximaal 21,75 miljoen. De doorverkooppercentage wordt berekend over het verschil tussen het aankoopbedrag en het verkoopbedrag.

Antony was afgelopen seizoen een van de grote smaakmakers in de Eredivisie. In zijn tweede seizoen in Amsterdamse dienst kwam de linkspoot in totaal tot 33 optredens, waarin hij twaalf keer trefzeker was en elf assists verzorgden. Tot dusver kwam aanvaller bovendien negen keer uit voor de nationale ploeg van Brazilië. In de wedstrijden wist Antony tweemaal doel te treffen.