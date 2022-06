Van Gaal verwelkomt Janssen met speech: ‘Eens kijken of jij het volhoudt’

Donderdag, 9 juni 2022 om 19:03 • Laatste update: 19:14

Vincent Janssen heeft zich donderdag in Zeist bij de spelersgroep van het Nederlands elftal gevoegd. De 27-jarige spits van Monterrey CF meldde zich op knaloranje voetbalschoenen voor zijn eerste Oranje-groepstraining in vijf jaar tijd. Louis van Gaal introduceerde Janssen voorafgaand aan die sessie met een kleine speech. "Eens kijken of jij het kan volhouden", aldus de bondscoach.

"Je hebt een jetlag én een huwelijksnacht achter de rug", vervolgde Van Gaal. De keuzeheer wilde daarna over zijn eigen huwelijksnacht beginnen, maar liet dat bij nader inzien achterwege. Janssen kreeg van Van Gaal enige zeggenschap in hoe de training eruit zou komen te zien: "Ik weet niet wat jij allemaal doet bij je club. Je moet het maar aangeven." Oranje kwam donderdag overigens alleen met de reservespelers uit de gewonnen Nations League-wedstrijd tegen Wales (1-2) op het veld. De basisspelers kregen rust en bleven binnen.

Janssen trouwde afgelopen weekend en meldde zich dinsdag al in Zeist bij het Nederlands elftal, maar hoefde van Van Gaal niet mee naar Wales. De afgelopen dagen trainde de voormalig spits van AZ en Tottenham Hotspur dan ook individueel. Janssen is direct inzetbaar en kan zaterdag in De Kuip tegen Polen zijn rentree maken. De Poolse equipe ging woensdag keihard onderuit tegen België (6-1), maar won eerder wel van Wales (2-1).