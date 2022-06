Danjuma draait en ontkent nu de woorden die hij live in Rondo uitsprak

Arnaut Danjuma rectificeert zijn uitspraken van anderhalve week geleden over de interesse van Liverpool. De aanvaller van Villarreal sprak in Rondo openlijk over de belangstelling voor hemzelf van the Reds, maar ontkent die uitspraken nu opvallend genoeg. Danjuma bevestigde naar eigen zeggen slechts in de media te hebben gelezen over de vermeende interesse van Liverpool. "Maar ik heb de belangstelling zelf nooit bevestigd", aldus de zesvoudig Oranje-international tegenover Sky Sports.

Dat is opmerkelijk, want Danjuma liet in Rondo nergens blijken dat hij 'mediageruchten' bevestigde. Zijn letterlijke woorden waren: "Ik ben er altijd zo eerlijk mogelijk over: ik heb zelf nooit tijdens het seizoen contact met clubs of iets dergelijks. Ik weet altijd pas na het seizoen van mijn situatie af, ik wil er helemaal niet mee bezig zijn tijdens het seizoen. Maar ik ben wel op de hoogte gebracht dat Liverpool mij op de voet volgde. Dat is niet in iets geresulteerd, maar ik ben er wel van op de hoogte gebracht."

Speelt Arnaut Danjuma volgend jaar nog bij Villarreal? ?? Hij wil/kan er nog niet al te veel over zeggen ??#ZiggoSport #Rondo #Danjuma pic.twitter.com/8jaFugV5yJ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 30, 2022

Mogelijk is Danjuma teruggefloten over die uitspraak, want in een nieuw interview zegt hij verkeerd begrepen te zijn. “Eerlijk gezegd is dat wel een grappig verhaal”, vertelt hij tegenover Sky Sports. “We lezen allemaal wat er in de media staat en in een interview in Nederland kreeg ik de vraag of ik op de hoogte was van die interesse. En dat was ik ja, net als iedereen. Jij ook want het stond in de media”, nuanceert de buitenspeler zijn eerdere uitspraken. “Mijn telefoon stond meteen roodgloeiend. Maar ik heb de interesse van Liverpool nooit bevestigd, want dat doet alleen mijn management. En ik heb niets gehoord van mijn management.”

Danjuma geeft ook aan dat hij erg gelukkig is na een mooi seizoen bij de Spaanse club Villarreal. “Ik ben gelukkig bij Villarreal en ik geniet hier van het voetbal. We hebben een fantastisch seizoen achter de rug en Unai Emery is geweldig voor mij. De hele club is ongelooflijk voor mij, dus ik zou ze nooit zo behandelen.” Afgelopen seizoen wist El Submarino Amarillo de halve finale van de Champions League te halen door achtereenvolgens Juventus en Bayern München uit te schakelen.

De Nederlander blijft een slag om de arm houden als het gaat om een eventuele terugkeer naar Engeland. “Er is zeker nog unfinished business voor mij in Engeland. De reden waarom ik naar Bournemouth ging, was omdat ik Premier League-voetbal wilde spelen.” De geboren Nigeriaan speelde in het seizoen 2019/2020 al veertien duels met Bournemouth op het hoogste niveau in Engeland. De club degradeerde aan het einde van dat seizoen uit de Premier League. Daardoor kwam Danjuma twee jaar in de Championship, om afgelopen zomer een toptransfer naar Villarreal te maken.