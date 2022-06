Jack’s: Pak 30 keer je inzet als Nederland wint van Polen!

Vrijdag, 10 juni 2022 om 19:00 • Stefan Coerts • Laatste update: 19:02

Het Nederlands elftal staat alweer voor de derde wedstrijd in de groepsfase van de Nations League. Zaterdagavond wacht voor het elftal van bondscoach Louis van Gaal de confrontatie met het Polen van superster Robert Lewandowski. Beide landen treffen elkaar in De Kuip, met 20.45 uur als aanvangstijd. Een vooruitblik op het eerste thuisduel van Oranje in deze reeks met Jack's.

Oranje kent een zeer voortvarende start van de Nations League. In Brussel werd met maar liefst 1-4 gewonnen van België. Enkele dagen later was de formatie van Van Gaal met 1-2 te sterk voor Wales, dat zich afgelopen week nog wist te plaatsen voor het WK in Qatar. Voor Nederland is het nu zaak om in de eerste thuisinterland van deze cyclus af te rekenen met Polen. De statistieken zijn in ieder geval in het voordeel van Oranje, want in de laatste vijf interlands met de Poolse nationale ploeg werd telkens gewonnen.

Polen verzekerde zich eind maart ten koste van Zweden (2-0) van een ticket voor het WK. Ook de start van de Nations League was bevredigend dankzij een 2-1 zege op Wales op 1 juni. In de slotfase werd een 0-1 achterstand weggewerkt, waardoor de drie punten in Polen bleven. Lewandowski en consorten speelden woensdagavond tegen België en verloren met ruime cijfers (6-1). De Rode Duivels gaan dinsdagavond op bezoek in Warschau. Maar eerst wacht voor Polen de clash met het sterk gestarte Nederlands elftal in Rotterdam.

