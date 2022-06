Darwin Núñez lijkt eigen transfersoap te beslissen met persoonlijk akkoord

Donderdag, 9 juni 2022 om 16:37 • Laatste update: 17:12

Darwin Núñez heeft een persoonlijk akkoord bereikt over een vijfjarig contract bij Liverpool, zo melden the Athletic en Fabrizio Romano. The Reds zijn nog niet akkoord met Benfica over het vertrek van de 22-jarige aanvaller, maar het contact tussen beide clubs is gelegd. De verwachting is dat een bedrag van in totaal rond de honderd miljoen euro nodig zal zijn om Núñez los te weken. Romano voegt toe dat er inmiddels verregaande gesprekken gevoerd worden: "Er komen nu sleuteluren aan", aldus de transferspecialist.

Met dit persoonlijk akkoord troeft Liverpool grote clubs af die ook interesse hadden in de Uruguayaan: Manchester United, Newcastle United en Atlético Madrid lijken achter het net te vissen. Volgens the Athletic zijn Liverpool en Benfica na het persoonlijk akkoord aan het praten over de voorwaarden van de deal. De Portugezen willen een vast bedrag van tachtig miljoen euro en nog eens twintig miljoen euro aan eventuele bonussen. Daarmee zou Liverpool zijn transferrecord verbreken. Dat staat nu nog op naam van Virgil van Dijk (voor 84,5 miljoen euro overgenomen van Southampton).

Liverpool raakte extra geïnteresseerd in Núñez gedurende zijn goede optreden in de onderlinge Champions League-duels van afgelopen seizoen. De Uruguayaan scoorde in beide wedstrijden en maakte indruk met zijn snelheid en dynamiek. Met name Jürgen Klopp was erg enthousiast over de rechtspoot, die de plek in de selectie over moet nemen van Sadio Mané. Laatstgenoemde probeert een transfer naar Bayern München te forceren, al wees Liverpool woensdag een bod van 27,5 miljoen euro op Mané af. Núñez speelt in tegenstelling tot Mané centraal in de aanval en is dan ook niet zijn directe vervanger: die werd met Luis Díaz in januari al aangetrokken.

Benfica kocht Núñez in 2020 van Alméria voor 24 miljoen euro. In die deal werd een doorverkooppercentage bedongen van twintig procent, waardoor de Spanjaarden bij een eventuele deal ook nog een bedrag mogen ontvangen. In die twee seizoenen in Portugal speelde de lange centrumspits 84 wedstrijden voor de club uit Lissabon. Afgelopen seizoen speelde 41 duels voor de club in alle competities, daarin maakte hij 34 doelpunten. Van die goals maakte hij er zes in de Champions League.