Van Hanegem heeft snel spijt van ‘gouden tip’ aan Ajax: ‘Haal jij het eraf?’

Donderdag, 9 juni 2022 om 15:20 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 15:43

Willen van Hanegem raadt Ajax aan om in een systeem met twee centrumspitsen te gaan spelen. De fervent supporter van Feyenoord denkt donderdag in gesprek met Hans Kraay junior dat topdoelwit Steven Bergwijn op die manier het best tot zijn recht zou komen in Amsterdam. Wanneer Kraay junior zegt dat Ajax dankzij die tip kampioen gaat worden, eist Van Hanegem met een knipoog dat ESPN de beelden verwijdert. “Haal jij het eraf?”, aldus de Kromme.

Van Hanegem gaat in gesprek met Kraay junior in op komend seizoen en laat ook Ajax de revue passeren. Volgens de oud-middenvelder moeten de Amsterdammers volgend seizoen af van het vertrouwde systeem. “Waar zou jij Bergwijn neerzetten dan? Want Ajax speelt vaak 4-3-3”, luidt de vraag van Kraay. "Ja maar je ziet het aan de aanvoerder (Tadic, red.) dat hij toch al steeds wat meer naar achteren gaat spelen", reageert Van Hanegem. "Dan gaat hij in de rol van Daley Blind."

De verslaggever van de sportzender begrijpt niets van het verhaal en krijgt een uitgebreidere uitleg. “Hans, twee spitsen. Dan speelt hij hier (hangend aan de linkerzijde) toch? Zo speelt Blind toch ook?”, vraagt Van Hanegem. Kraay junior komt tot het besef dat Ajax dan moet afstappen van het vertrouwde systeem. ”Jij laat Ajax dan met twee spitsen spelen?” De 78-jarige oud-voetballer reageert bevestigend. “Ja maar hij heeft er een geweldige trap voor. Dan hoeft hij niet per se in de achter.”

Kraay onderbreekt hem als hij doorkrijgt wat er net is gebeurd. “We hebben nu groot nieuws. Jij zegt dus: ‘Ten Hag heeft ook niet gevloekt in de kerk, doe maar Bergwijn en Sébastien Haller met zijn tweeën in de spits. En dan hangend aan de linkerkant Tadic'. Ik denk dat de Ajax-supporters blij met je zijn. Dit is de gouden tip zodat Feyenoord geen kampioen wordt.” Van Hanegem schrikt van die conclusie en toont spijt van zijn gegeven advies. “Haal jij het eraf? Ja?”, knipoogt hij richting de medewerkers van ESPN. “Zeg dat ik het niet gezegd heb.” Kraay strooit tot slot extra zout in de wonden. “Ik zit hier met Willem van Hanegem en die maakt Ajax kampioen. Dit is wel de gouden tip hoor.”