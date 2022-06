Thomas Partey neemt na huwelijk met Sara Bella opvallende naam aan

Donderdag, 9 juni 2022 om 14:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:28

Thomas Partey heeft zijn naam gewijzigd in Yakubu. De 28-jarige middenvelder van Arsenal stapte onlangs in het huwelijksbootje met de Marokkaanse Sara Bella en heeft zich bekeerd tot de islam. De Ghanees heeft er geen problemen mee om Partey te blijven worden genoemd en zal met de naam Thomas op zijn wedstrijdshirt blijven spelen.

Partey groeide op in het oosten van Ghana en werd christelijk opgevoed. Toch was de islam hem al voor zijn relatie met Sara Bella bekend. "Ik ben opgegroeid met moslims, dus uiteindelijk komt het op hetzelfde neer", zegt the Gunner. "Ik ben getrouwd en mijn moslimnaam is Yakubu." Partey voegt toe zichzelf als moslim te zijn gaan beschouwen vanwege zijn huwelijk. In de islam is trouwen met een niet-moslim niet toegestaan.

Naar eigen zeggen moet Partey nog een klein beetje wennen aan de huwelijkstrouw die hij afsprak met Sara Bella. "Ik heb een meisje van wie ik hou. Ik weet dat mijn side chicks me nu zullen verlaten, maar het is geen probleem", grapt Partey in een Instagram-video die werd gepost door de Ghanese journaliste Nana Aba Anamoah.