Lonkend debuut in Ajax 1 uitgesteld tot 2023 door terugslag en operatie

Donderdag, 9 juni 2022 om 14:29 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 14:54

Ajax moet maanden langer stellen zonder Charlie Setford, zo laat Ajax Showtime weten. De achttienjarige doelman, onlangs uitgeroepen tot het grootste talent van Ajax, brak circa twee maanden geleden zijn pols en heeft na een terugval in zijn revalidatie een operatie ondergaan. Door de nieuwe ingreep kunnen de Amsterdammers naar alle waarschijnlijkheid pas in de tweede seizoenshelft weer beschikken over Setford.

Halverwege april maakte het Instagram-kanaal dat zich bezighoudt met de verrichtingen van Setford melding van een breuk in de linkerhand van de Engelse doelman. “Het was zeker een seizoen om niet te vergeten. De focus gaat nu op 2022/23”, zo keek men alvast vooruit naar het nieuwe seizoen. Het herstel verliep echter niet zoals verwacht en na de noodzakelijke operatie zal Setford zich op het jaar 2023 moeten richten. Dit is een fikse tegenvaller voor de Nederlandse Engelsman, nadat hij eerder deze week nog werd uitgeroepen tot Talent van het jaar. Hij kreeg hiervoor de Abdelhak Nouri Trofee uitgereikt.

De talentvolle keeper moet daardoor nog langer wachten op zijn debuut in het eerste elftal. Dit seizoen kwam hij tot acht wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie namens Jong Ajax. Even leek de doelman zijn opwachting te kunnen maken in het elftal van de inmiddels vertrokken Erik ten Hag, toen zowel Maarten Stekelenburg als Remko Pasveer geblesseerd aan de kant stonden. Een eigen blessure gooide echter roet in het eten voor Setford. André Onana werd door Ten Hag onder de lat geposteerd, maar werd door tegenvallende prestaties in het laatste deel van het afgelopen seizoen vervangen door Maarten Stekelenburg, die inmiddels hersteld was van zijn blessure.

Setford is van Nederlandse en Engelse komaf en werd geboren in Haarlem. Hij speelt al enkele jaren in de jeugd bij Ajax en maakte augustus vorig jaar zijn debuut in Jong Ajax, dat destijds met 3-2 won uit bij FC Den Bosch. De teller staat inmiddels op negentien officiële wedstrijden in dienst van Ajax. Setford speelde in de jeugdelftallen van zowel Engeland als Nederland, maar vertegenwoordigt nu eerstgenoemde als jeugdinternational. In dienst van de Engelsen kwam de doelman van Ajax tot vier wedstrijden in dienst van de Onder 18. Hij wacht nog op zijn debuut in de Onder 20. Setford lijkt bij Ajax 1 momenteel de vierde doelman in lijn achter Stekelenburg, Pasveer en Jay Gorter.