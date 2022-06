PSV kan duur non-EU-salaris bijna van zijn loonlijst schrappen

Donderdag, 9 juni 2022 om 13:05 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 13:43

PSV verwacht spoedig afscheid te nemen van Luis Felipe, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De 21-jarige Braziliaanse verdediger heeft de verwachtingen niet kunnen waarmaken en keert vermoedelijk terug naar zijn thuisland, van waaruit interesse is. PSV wil graag van zijn relatief dure salaris voor spelers van buiten de EU af en verlangt geen transfersom. Tegelijkertijd haalt PSV volgens Rik Elfrink van de regionale krant 'enkele tonnen' op met de verkoop van Mathias Kjölö aan FC Twente, maar Leon ten Voorde spreekt in TC Tubantia over 'een kleine som onder de ton'. Gezien de financiële situatie in Enschede lijkt dat laatste realistischer.

Luis Felipe werd door PSV in januari 2020 overgenomen van Coritiba, nadat de jonge centrumverdediger daarvoor al enkele keren op stage was geweest. Vrijwel direct na zijn definitieve komst naar Nederland brak de coronacrisis uit, waar de mandekker volgens het regionale dagblad veel last van had. Eind 2020 debuteerde Luis Felipe in de hoofdmacht, maar kon dat daarna geen vervolg geven. De Zuid-Amerikaan speelde de afgelopen twee seizoenen 34 wedstrijden voor Jong PSV.

PSV is sowieso druk op de transfermarkt, want woensdag namen de Eindhovenaren afscheid van Kjölö. De twintigjarige Noorse middenvelder kwam niet in aanmerking voor de overstap van Jong PSV naar het eerste en werd daarom verkocht aan FC Twente. Kjölö kwam in totaal 75 keer uit voor Jong PSV en produceerde daarin 5 goals en 8 assists. Net als Luiz Felipe eindigt de Scandinaviër op één optreden in PSV 1.