Kijk vooruit op Nederland – Polen met Staatsloterij en win gratis kaarten!

Vrijdag, 10 juni 2022 om 12:11 • Stefan Coerts • Laatste update: 12:11

Het Nederlands elftal neemt het op 11 juni in het kader van de Nations League op tegen Polen. Oranje veegde vorige week in Brussel de vloer aan met België. Weten de mannen van bondscoach Louis van Gaal ook in De Kuip tegen Robert Lewandowski en co te imponeren? Blik vooruit op dit duel met de Staatsloterij, al jarenlang trotse partner van de KNVB.

Oranje begon vorige week vrijdag uitstekend aan de Nations League met een klinkende 1-4 zege op de Rode Duivels. Van Gaal stak direct na afloop de loftrompet over een tweetal uitblinkers. Frenkie de Jong en Steven Bergwijn speelden volgens de bondscoach van Oranje een doorslaggevende rol in het behalen van de enorme overwinning. Van Gaal wil de Nations League-duels aangrijpen om de in zijn ogen ideale 5-3-2 formatie richting het WK erin te slijpen. Daarnaast wil Van Gaal deze interlandperiode een beter beeld krijgen van potentiële Oranje-klanten. Zo maakten Jerdy Schouten en Jordan Teze hun debuut tegen Wales. Dat Vincent Janssen tegen Polen zijn veelbesproken rentree tegen Polen mag vieren met speelminuten, lijkt hierdoor een reële mogelijkheid.

Kans maken op tickets voor het volgende Nations League duel tegen België ? Staatsloterij is sinds 1999 al trotse sponsor van Oranje en introduceert ‘Het Lot van Oranje’, een speciale trekking voor jou en andere KNVB leden! Deze vindt plaats bij de start van Nederland – Polen op 11 juni. Wil jij kans maken op nog meer prijzen waaronder Staatsloten en mooie Oranje items? Schrijf je dan hier in!

Depay is dankzij zijn twee treffers tegen België naar de derde plek op de topscorerslijst aller tijden van Oranje geklommen. De aanvaller van Barcelona wipte over Patrick Kluivert heen, staat nu op 41 goals voor het Nederlands elftal en hoeft alleen Klaas-Jan Huntelaar (42) en Robin Van Persie (51) nog voor zich te dulden. Depay hoopt zijn doelpuntentotaal tegen Polen verder op te voeren en treft op het veld in de persoon van Robert Lewandowski mogelijk een toekomstig ploeggenoot. De 33-jarige doelpuntenmachine opende woensdag de score tegen België, maar ging vervolgens alsnog met grote cijfers onderuit tegen de getergde Rode Duivels (6-1).

Nederland en Polen stonden in het verleden veertien keer tegenover elkaar. Beide landen troffen elkaar in 2020 al eens eerder in de Nations League. Steven Bergwijn werd destijds matchwinner bij een minimale zege (1-0) van Oranje in de Johan Cruijff ArenA, waarna het Nederlands elftal dankzij late goals van Depay en Georginio Wijnaldum twee maanden later opnieuw een overwinning op Polen wist te boeken. De statistieken spreken zaterdagavond in ieder geval in het voordeel van Oranje. De vijf meest recente onderlinge ontmoetingen werden namelijk allemaal door het Nederlands elftal gewonnen.

Denk jij dat Nederland wint en wil je ze graag eens in het echt zien? Klik dan hier en meld je aan voor ‘Lot van Oranje’ om kans te maken op een jaar lang gratis kaartjes voor alle thuiswedstrijden van Oranje!

Dit artikel is in samenwerking met Staatsloterij tot stand gekomen.

Speel bewust 18+. Staatsloterij.nl